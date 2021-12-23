Пресс-конференция Путина: журналистов на входе обработали серебром (видео)
В окружении Путина считают такую процедуру даже полезной.
Журналистов, которые пришли в московский Манеж на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, обработали серебром. Это нужно в рамках мерах безопасности по предотвращению коронавируса, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова в эфире "Россия-24".
Стоять на обработке серебром рекомендуют не менее 10 секунд. Также работники СМИ получили на входе средства индивидуальной защиты.
"Уникальный прибор будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Я бы даже сказала, что это полезно", – завила Крылова.
В то же время, на сайте Роспотребнадзора не признают эффективной обработку частицами серебра для профилактики заболевания коронавирусом. Там отмечают, что это не работает и в случае с другими инфекциями.
Напомним, 23 декабря в Москве проходит ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина. В этом году на нее пустили около полтысячи журналистов, которых разместили на расстоянии 30-40 метров от главы Кремля.
Отметим, что в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина прошла 17 декабря. Тогда он также много говорил об Украине, в том числе о том, что Киев "не выполняет Минские договоренности".