Пресс-конференция Путина: журналистов на входе обработали серебром (видео)

В окружении Путина считают такую процедуру даже полезной.

Журналистов, которые пришли в московский Манеж на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, обработали серебром. Это нужно в рамках мерах безопасности по предотвращению коронавируса, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова в эфире "Россия-24".

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Стоять на обработке серебром рекомендуют не менее 10 секунд. Также работники СМИ получили на входе средства индивидуальной защиты.

"Уникальный прибор будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Я бы даже сказала, что это полезно", – завила Крылова.

В то же время, на сайте Роспотребнадзора не признают эффективной обработку частицами серебра для профилактики заболевания коронавирусом. Там отмечают, что это не работает и в случае с другими инфекциями.

[ + – ] журналистов обрабатывают серебром

Напомним, 23 декабря в Москве проходит ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина. В этом году на нее пустили около полтысячи журналистов, которых разместили на расстоянии 30-40 метров от главы Кремля.

Отметим, что в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина прошла 17 декабря. Тогда он также много говорил об Украине, в том числе о том, что Киев "не выполняет Минские договоренности".