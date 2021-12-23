Пресконференція Путіна: журналістів на вході обробили сріблом (відео)

В оточенні Путіна вважають таку процедуру навіть корисною

Журналістів, які прийшли до московського Манежу на пресконференцію президента РФ Володимира Путіна, обробили сріблом. Це потрібно в межах заходів безпеки щодо запобігання коронавірусу, повідомила прессекретарка керівника справами президента Олена Крилова в ефірі "Росія-24".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Стояти на обробці сріблом рекомендують щонайменше 10 секунд. Також працівники ЗМІ отримали на вході засоби індивідуального захисту.

"Унікальний прилад оброблятиме сріблом усіх журналістів, які входять на пресконференцію. Це абсолютно безпечно. Я б навіть сказала, що це корисно", – завила Крилова.

У той же час, на сайті Росспоживнагляду не визнають ефективної обробки частинками срібла для профілактики захворювання на коронавірус. Там зазначають, що це не працює і у випадку інших інфекцій.

[ + – ] Журналістів обробляють сріблом

Нагадаємо, 23 грудня у Москві триває щорічна пресконференція російського президента Володимира Путіна. Цього року на неї пустили близько пів тисячі журналістів, яких розмістили за 30-40 метрів від голови Кремля.

Зазначимо, що минулого року пресконференція Володимира Путіна відбулася 17 грудня. Тоді він також багато говорив про Україну, зокрема про те, що Київ "не виконує Мінських домовленостей".