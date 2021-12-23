Пресконференція Путіна: журналістів на вході обробили сріблом (відео)
В оточенні Путіна вважають таку процедуру навіть корисною
Журналістів, які прийшли до московського Манежу на пресконференцію президента РФ Володимира Путіна, обробили сріблом. Це потрібно в межах заходів безпеки щодо запобігання коронавірусу, повідомила прессекретарка керівника справами президента Олена Крилова в ефірі "Росія-24".
Стояти на обробці сріблом рекомендують щонайменше 10 секунд. Також працівники ЗМІ отримали на вході засоби індивідуального захисту.
"Унікальний прилад оброблятиме сріблом усіх журналістів, які входять на пресконференцію. Це абсолютно безпечно. Я б навіть сказала, що це корисно", – завила Крилова.
У той же час, на сайті Росспоживнагляду не визнають ефективної обробки частинками срібла для профілактики захворювання на коронавірус. Там зазначають, що це не працює і у випадку інших інфекцій.
Нагадаємо, 23 грудня у Москві триває щорічна пресконференція російського президента Володимира Путіна. Цього року на неї пустили близько пів тисячі журналістів, яких розмістили за 30-40 метрів від голови Кремля.
Зазначимо, що минулого року пресконференція Володимира Путіна відбулася 17 грудня. Тоді він також багато говорив про Україну, зокрема про те, що Київ "не виконує Мінських домовленостей".