Twitch заблокировал страницу темнокожего стримера за расизм в адрес белых

Поводом для бана Брюса Рэя стало использование стримером сленгового слова, которым в США называли бедных белых рабов.

Платформа Twitch, которая преимущественно используется для трансляции прохождения компьютерных игр, заблокировала аккаунт популярного стримера Брюса Рэя (BruceDropEmOff) за расизм в адрес белых людей. Об этом он написал в своем Twitter.

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По словам Брюса, он получил бан на неделю из-за того, что использовал во время трансляции сленговое слово cracker, которое платформа расценивает как расистское.

[ + – ] Твит Брюса Рэя по поводу бана в Twitch

Ранее по этой же причине был заблокирован аккаунт другого стримера — HasanAbi. Он уже поддержал своего коллегу, написав, что Twitch необходимо прекратить "сдаваться сторонникам превосходства белой расы".

[ + – ] Твит Хасана Аби по поводу бана в Twitch

На фоне блокировки страницы BruceDropEmOff хештег #FreeDEO даже попал в тренды Twitter в США. Сам Брюс, комментируя произошедшее, написал, что хотел бы, чтобы Twitch так же последовательно "защищал людей разного цвета кожи", как это произошло по отношению к белым людям.

[ + – ] Твит Брюса Рэя по поводу бана в Twitch

По данным пользователей онлайн-словаря Urban Dictionary, этим термином называют бедных белых людей и его использование особенно распространено в таких американских штатах, как Джорджия и Флорида. Это слово отсылает к периоду Гражданской войны в США, когда владельцы плантаций нанимали бедных белых из-за того, что цены на темнокожих рабов были высокими в 1830-1840 годах.

"Сегодня cracker часто используется как уничижительный термин для белого человека (…) Он подразумевает человека, который живет в наихудших условиях, и человека, о котором никто не заботится", — говорится на сайте.

Напомним, ранее в этом году расистский скандал возник вокруг главного редактора журнала Teen Vogue Алекси Маккэммонд. Оказалось, что темнокожая девушка, будучи студенткой, оскорбительно высказывалась об азиатах.

Также Фокус писал о том, как ирландского бойца MMA Конора Макгрегора обвинили в расизме из-за видео, на котором темнокожий мужчина чистит ему обувь.