Twitch заблокував сторінку темношкірого стрімера за расизм на адресу білих

Приводом для бану Брюса Рея стало використання стрімером сленгового слова, яким у США називали бідних білих рабів.

Платформа Twitch, яка переважно використовується для трансляції проходження комп'ютерних ігор, заблокувала обліковий запис популярного стрімера Брюса Рея (BruceDropEmOff) за расизм на адресу білих людей. Про це він написав у своєму Twitter.

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За словами Брюса, він отримав бан на тиждень через те, що використав під час трансляції сленгове слово cracker, яке платформа розцінює як расистське.

[ + – ] Твіт Брюса Рея щодо бану у Twitch

Раніше з цієї ж причини було заблоковано обліковий запис іншого стрімера — HasanAbi. Він уже підтримав свого колегу, написавши, що Twitch необхідно припинити "здаватися прихильникам переваги білої раси".

[ + – ] Твіт Хасана Абі з приводу бана у Twitch

На тлі блокування сторінки BruceDropEmOff хештег #FreeDEO навіть потрапив у тренди Twitter у США. Сам Брюс, коментуючи те, що сталося, написав, що хотів би, щоб Twitch так само послідовно "захищав людей різного кольору шкіри", як це сталося стосовно білих людей.

[ + – ] Твіт Брюса Рея щодо бану у Twitch

За даними користувачів онлайн-словника Urban Dictionary, цим терміном називають бідних білих людей і його використання особливо поширене в таких американських штатах, як Джорджія та Флорида. Це слово посилає до періоду Громадянської війни у США, коли власники плантацій наймали бідних білих через те, що ціни на темношкірих рабів були високими у 1830-1840 роках.

"Сьогодні cracker часто використовується як принизливий термін для білої людини (...) Він має на увазі людину, яка живе в найгірших умовах, і людину, про яку ніхто не дбає", — йдеться на сайті.

Нагадаємо, раніше цього року расистський скандал виник навколо головного редактора журналу Teen Vogue Олексі Маккеммонд. Виявилося, що темношкіра дівчина, будучи студенткою, образливо висловлювалася про азіатів.

Також Фокус писав про те, як ірландського бійця MMA Конора Макгрегора звинуватили в расизмі через відео, де темношкірий чоловік чистить йому взуття.