В Словакии пенсионеры получат по 300 евро за вакцинацию от COVID-19

Власти страны для финансового поощрения пенсионеров намерены выделить 279 млн евро.

Правительство Словакии приняло решение оригинально поздравить пенсионеров с новогодними и рождественскими праздниками. Все вакцинированные пенсионеры в возрасте от 60 лет получат финансовую выплату в размере 200 и 300 евро. Об этом стало известно в эфире радио RTVS.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Около 500 тысяч пенсионеров Словакии получат от государства финансовое поощрение за вакцинацию от коронавируса — 200 евро выплатят тем, кто привит двумя дозами, 300 евро — за прививку бустерной дозой. Для этого правительством было выделено 279 млн евро.

В сообщении было отмечено, что Словакия с населением в 5,5 млн человек на сегодняшний день занимает одно из первых мест в Евросоюзе по числу новых случаев заражения коронавирусом и одно из последних по количеству вакцинированных граждан — в стране полностью привиты около 45% населения.

В связи с этим правительство 22 ноября приняло решение о введении в стране локдауна для невакцинированных. Непривитым гражданам запрещено посещать, торговые центры, рестораны, массовые и спортивные мероприятия.

Таким образом власти хотят мотивировать население, повысить процент вакцинированных и остановить число новых инфицированных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получившие две дозы вакцины украинцы получат 1000 гривен. Эти средства можно будет потратить на абонемент в спортзал, кинотеатр, концертный зал или на билеты для путешествий внутри страны.

На реализацию программы государство пока выделило 3 млрд гривен, а механизм получения денег стартует с 19 декабря и будет активна в течение года.