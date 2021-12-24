У Словаччині пенсіонери отримають 300 євро за вакцинацію від COVID-19

Влада країни для фінансового заохочення пенсіонерів має намір виділити 279 млн євро.

Уряд Словаччини прийняв рішення оригінально привітати пенсіонерів із новорічними та різдвяними святами. Усі вакциновані пенсіонери віком від 60 років отримають фінансову виплату в розмірі 200 та 300 євро. Про це стало відомо в ефірі радіо RTVS.

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Близько 500 тисяч пенсіонерів Словаччини отримають від держави фінансове заохочення за вакцинацію від коронавірусу — 200 євро виплатять тим, хто щеплеться двома дозами, 300 євро — за щеплення бустерною дозою. Для цього урядом було виділено 279 млн євро.

У повідомленні було зазначено, що Словаччина з населенням у 5,5 млн осіб на сьогодні посідає одне з перших місць у Євросоюзі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом і одне з останніх за кількістю вакцинованих громадян – у країні повністю щеплено близько 45% населення.

У зв'язку з цим уряд 22 листопада ухвалив рішення про запровадження в країні локдауну для невакцинованих. Нещепленим громадянам заборонено відвідувати торгові центри, ресторани, масові та спортивні заходи.

Таким чином влада хоче мотивувати населення, підвищити відсоток вакцинованих і зупинити кількість нових інфікованих коронавірусною інфекцією.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцини, які отримали дві дози, українці отримають 1000 гривень. Ці кошти можна буде витратити на абонемент у спортзал, кінотеатр, концертний зал або квитки для подорожей усередині країни.

На реалізацію програми держава поки що виділила 3 млрд гривень, а механізм отримання грошей стартує з 19 грудня та буде активною протягом року.