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На борту было почти 1000 человек: в Бангладеш загорелая паром, есть жертвы (видео)

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пожар, паром, Бангладеш
Пожар на пароме в Бангладеш/скриншот телеканала BanglaVision

Судно перевозило пассажиров из столицы страны Дакки. Сейчас известно про 37 жертв. Около сотни человек пришлось госпитализировать с ожогами.

Утром 24 декабря в Бангладеш, в 250 км к югу от столицы Дакки, случился пожар на ночном пароме, следовавшем из столицы. Как сообщает "Daily Mail", в следствии него погибло по меньшей мере 37 человек – столько тел уже обнаружили полицейские. Но их количество может увеличиться.

По словам начальника местной полиции, большинство погибли от пожара, но некоторые утонули, пытаясь спастись и прыгая в воду. Около сотни человек с ожогами попали в больницы Барисала.

Паром отправился от речной станции Садаргхат в четверг в 21:00. Несмотря на то, что его официальная вместимость составляет 310 человек, в эту ночь, по словам очевидцев, на пароме находилось не менее 500. Многие из пассажиров не могли выбраться из своих кают.

Чтобы потушить пожар потребовалось около пяти часов.

Ночной пожар на пароме в Бангладеш/телеканала BanglaVision

Напомним, в июне на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом загорелся контейнеровоз MSС Messina. Тогда в пожаре погиб 20-летний моряк из Одессы, для которого это был второй рейс.

А 17 декабря на территории судостроительного завода в Санкт-Петербурге загорелся корвет "Проворный", который строится для ВМФ России. Его собирались передать в эксплуатацию флоту в конце следующего года, а базироваться он должен был на Камчатке.