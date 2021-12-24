На борту было почти 1000 человек: в Бангладеш загорелая паром, есть жертвы (видео)

Судно перевозило пассажиров из столицы страны Дакки. Сейчас известно про 37 жертв. Около сотни человек пришлось госпитализировать с ожогами.

Утром 24 декабря в Бангладеш, в 250 км к югу от столицы Дакки, случился пожар на ночном пароме, следовавшем из столицы. Как сообщает "Daily Mail", в следствии него погибло по меньшей мере 37 человек – столько тел уже обнаружили полицейские. Но их количество может увеличиться.

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По словам начальника местной полиции, большинство погибли от пожара, но некоторые утонули, пытаясь спастись и прыгая в воду. Около сотни человек с ожогами попали в больницы Барисала.

Паром отправился от речной станции Садаргхат в четверг в 21:00. Несмотря на то, что его официальная вместимость составляет 310 человек, в эту ночь, по словам очевидцев, на пароме находилось не менее 500. Многие из пассажиров не могли выбраться из своих кают.

Чтобы потушить пожар потребовалось около пяти часов.

[ + – ] Ночной пожар на пароме в Бангладеш/телеканала BanglaVision

Напомним, в июне на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским заливом загорелся контейнеровоз MSС Messina. Тогда в пожаре погиб 20-летний моряк из Одессы, для которого это был второй рейс.

А 17 декабря на территории судостроительного завода в Санкт-Петербурге загорелся корвет "Проворный", который строится для ВМФ России. Его собирались передать в эксплуатацию флоту в конце следующего года, а базироваться он должен был на Камчатке.