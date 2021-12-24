На борту було майже 1000 людей: у Бангладеш спалахнув пором, є жертви (відео)

Судно перевозило пасажирів зі столиці країни Дакки. Наразі відомо про 37 жертв. Близько сотні людей довелося госпіталізувати із опіками.

Вранці 24 грудня в Бангладеш, за 250 км на південь від столиці Дакки, сталася пожежа на нічному поромі, що прямував зі столиці. Як повідомляє "Daily Mail", внаслідок неї загинуло щонайменше 37 людей — стільки тіл вже виявили поліцейські. Але їхня кількість може збільшитися.

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За словами начальника місцевої поліції, більшість загинула від пожежі, але дехто потонув, намагаючись врятуватися та стрибаючи у воду. Близько сотні людей із опіками потрапили до лікарень Барісалу.

Пором вирушив від річкової станції Садаргхат у четвер о 21:00. Незважаючи на те, що його офіційна місткість становить 310 людей, цієї ночі, за словами очевидців, на поромі знаходилося не менше 500. Багато хто з пасажирів не міг вибратися зі своїх кают.

Щоб загасити пожежу, знадобилося близько п'яти годин.

[ + – ] Нічна пожежа на поромі в Бангладеш/телеканалу BanglaVision

Нагадаємо, у червні на півдорозі між Шрі-Ланкою та Малаккською затокою загорівся контейнеровоз MSС Messina. Тоді в пожежі загинули 20-річні моряки з Одеси, для яких це був другий рейс.

А 17 грудня на території суднобудівного заводу в Санкт-Петербурзі спалахнув корвет "Проворний", який будується для ВМФ Росії. Його збиралися передати в експлуатацію флоту наприкінці наступного року, а базуватися він мав на Камчатці.