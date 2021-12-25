В ВОЗ рассказали, почему Санта-Клаус не боится коронавируса (видео)

Мария ван Керхове сообщила, что главы многих стран специально ослабили карантин, чтобы Санта мог свободно путешествовать и развозить подарки.

В канун новогодних праздников Всемирная организация здоровья заявила, что Санта-Клаус не боится коронавируса и поэтому он обязательно привезет подарки всем детям. Об этом говорится в поздравительном обращении представителя ВОЗ Марии ван Керхове.

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По ее словам, она наверняка знает что у Санты есть иммунитет к коронавирусу, потому что недавно сама лично с ним об этом разговаривала.

"Если ваш ребенок обеспокоен тем, что Санта-Клаус не сможет путешествовать и доставлять подарки из-за пандемии, доктор ван Керхове может его успокоить: Санта-Клаус неуязвим", — заверила она.

Мария ван Керхове также сообщила, что "дела у господина Клауса идут хорошо", и сейчас он очень занят приготовлениями к поездке и доставками подарков. Она пояснила, что лидеры многих стран специально ослабили карантинные меры, чтобы Санта мог свободно путешествовать.

А для того, чтобы все получили праздничные подарки, по словам представителя ВОЗ, детям необходимо соблюдать социальную дистанцию, слушаться своих родителей и во время ложиться спать.

В этом году из-за пандемии многие страны отказались от праздничных гуляний на открытом воздухе, а в некоторых странах действуют ограничения на количество гостей в домах. Например, в Лондоне отменили мероприятия на Трафальгарской площади, а в Нидерландах не состоится ежегодная Рождественская ярмарка. В Германии за праздничным столом можно собираться только привитым или переболевшим коронавирусом, в количестве не более 10 человек, а непривитые граждане могут пригласить не более двух гостей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году ВОЗ также сообщила о наличии иммунитета у Санта-Клауса, и поэтому пандемия не помешает ему привезти подарки детям во всех уголках земли.

NASA предложила всем верящим в чудеса наблюдать за космическим полетом Санты, который на оленьей упряжке развозит подарки по всему миру. Для этого не нужно вооружатся биноклем или телескопом, а дотстаточно посмотреть в звездное небо, где станция МКС будет перемещаться на 400 километровой орбите вокруг Земли.