В NASA рассказали, как сегодня увидеть полет "Санта Клауса"

НАСА предложило родителям использовать полет международной космической станции, чтобы укрепить веру детей в существование Санты.

25 декабря в небе можно будет 16 раз увидеть передвижения "Санта Клауса", которым на самом деле будет Международная космическая станция. NASA предлагает всем верящим в чудо наблюдать за ее полетом и считать, что это Санта, который на оленьей упряжке развозит подарки по всему миру.

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МКС будет видна невооруженным глазом, чтобы посмотреть на "Санту", не понадобятся бинокли или телескопы, пишет "Daily Mail". От летящего на большой скорости самолета ее отличает отсутствие мигающих огоньков.

МКС движется со скоростью почти 27 360 километров в час в 400 километрах на орбите Земли и облетает вокруг нее каждые 90 минут.

Узнать, когда можно наблюдать за полетом "Санты" со своего места жительства, можно на сайте.

NASA – не единственное государственное агентство, которое дает возможность увидеть "Санта Клауса". Более 60 лет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки с полуночи 23 декабря начинает отслеживать полет Санты. Таким образом, все желающие могут посмотреть, где он находится, и где в ближайшее время ждать подарков.

Тем временем, итальянский епископ рассказал детям, что Санта Клауса не существует. Итальянцы обвинили его в разрушении семейных традиций.

Ранее Фокус писал, что NASA установило 360-градусную камеру на ракете-зонде, дав возможность всем желающим увидеть Землю с высоты 158 км. Также оно создало сайт, где в реальном времени можно увидеть околоземные астероиды и космические аппараты, которые посещают эти объекты.