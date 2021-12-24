У NASA розповіли, як сьогодні побачити політ "Санта-Клауса"

НАСА запропонувало батькам використати політ міжнародної космічної станції, щоб зміцнити віру дітей у існування Санти.

25 грудня в небі можна буде 16 разів побачити пересування Санта Клауса, яким насправді буде Міжнародна космічна станція. NASA пропонує всім, хто вірить у диво, спостерігати за її польотом і вважати, що це Санта, який на оленячій упряжці розвозить подарунки по всьому світу.

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МКС буде видно неозброєним оком, щоб подивитися на "Санту", не знадобляться біноклі чи телескопи, пише Daily Mail. Від літака, що летить на великій швидкості, її відрізняє відсутність миготливих вогників.

МКС рухається зі швидкістю майже 27 360 кілометрів на годину на відстані 400 кілометрів на орбіті Землі й облітає навколо неї кожні 90 хвилин.

Дізнатися, коли можна спостерігати за польотом Санти зі свого місця проживання, можна на сайті.

NASA – не єдина державна агенція, яка дає можливість побачити "Санта Клауса". Понад 60 років Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки з півночі 23 грудня починає відслідковувати політ Санти. Таким чином, усі охочі можуть подивитися, де він перебуває і де найближчим часом чекати на подарунки.

Тим часом італійський єпископ розповів дітям, що Санта-Клауса не існує. Італійці звинуватили його в руйнуванні сімейних традицій.

Раніше Фокус писав, що NASA встановило 360-градусну камеру на ракеті-зонді, давши можливість усім охочим побачити Землю з висоти 158 км. Також воно створило сайт, де в реальному часі можна побачити навколоземні астероїди та космічні апарати, які відвідують ці об'єкти.