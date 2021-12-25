У ВООЗ розповіли, чому Санта-Клаус не боїться коронавірусу (відео)
Марія ван Керхове повідомила, що глави багатьох країн спеціально послабили карантин, щоб Санта міг вільно подорожувати та розвозити подарунки.
Напередодні новорічних свят Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Санта-Клаус не боїться коронавірусу і тому обов'язково привезе подарунки всім дітям. Про це йдеться у вітальному зверненні представника ВООЗ Марії ван Керхове.
За її словами, вона напевно знає, що Санта має імунітет до коронавірусу, бо нещодавно сама особисто з ним про це розмовляла.
"Якщо ваша дитина стурбована тим, що Санта-Клаус не зможе подорожувати і доставляти подарунки через пандемію, доктор ван Керхове може її заспокоїти: Санта-Клаус невразливий", — запевнила вона.
Марія ван Керхове також повідомила, що "справи у пана Клауса йдуть добре", і зараз він дуже зайнятий приготуванням до поїздки та доставками подарунків. Вона пояснила, що лідери багатьох країн спеціально послабили карантинні заходи, щоби Санта міг вільно подорожувати.
А для того, щоб усі отримали святкові подарунки, за словами представника ВООЗ, дітям необхідно дотримуватися соціальної дистанції, слухатися своїх батьків і своєчасно лягати спати.
Цього року через пандемію багато країн відмовилися від святкових заходів на відкритому повітрі, а в деяких країнах діють обмеження щодо кількості гостей у будинках. Наприклад, у Лондоні скасували святкування на Трафальгарській площі, а в Нідерландах не відбудеться щорічної Різдвяної ярмарки. У Німеччині за святковим столом можна збиратися тільки щепленим або перехворілим коронавірусом, у кількості не більше 10 осіб, а нещеплені громадяни можуть запросити не більше двох гостей.
Раніше повідомлялося, що минулого року ВООЗ також повідомила про наявність імунітету у Санта-Клауса, і тому пандемія не завадить йому привезти подарунки дітям в усіх куточках землі.
NASA запропонувала всім, хто вірить у дива спостерігати за космічним польотом Санти, який на оленячій упряжці розвозить подарунки по всьому світу. Для цього не потрібно озброюватися біноклем або телескопом, а достатньо подивитися в зоряне небо, де станція МКС пролітає на 400 кілометровій орбіті навколо Землі.