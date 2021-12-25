В Турции девушка вышла замуж за парня, который изуродовал ее кислотой (фото)

Отказаться от наказания бывшего парня Берфин Озек решила в момент, когда над Джасимом Челтиком шел суд. Она даже извинилась перед его семьей, заявив, что "сожалеет о решении, принятом из-за сильной травмы".

В Турции девушка вышла замуж за молодого человека, который облил ее лицо кислотой. Подробности истории приводит издание Sozcu.

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Инцидент произошел в городе Искендерун провинции Хатай. 15 января 2019 года 19-летняя Берфин Озек шла домой из учебного учреждения, а по дороге на нее напал бывший парень Джасим Озан Челтик, с которым она недавно рассталась. Девушка получила сильные ожоги лица, потеряла зрение на правом глазу, перенесла пластическую операцию на губе и веках, но так и не смогла полностью восстановить внешний вид.

Джасима Озана Челтика вскоре арестовали и приговорили к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения за умышленное нанесение телесных повреждений, хотя изначально рассматривалось покушение на убийство. В апреле 2020 года пострадавшая обратилась в Высший уголовный суд, чтобы обжаловать собственные показания. Она заявила, что сожалеет о решении, которое приняла из-за сильной травмы, а также извинилась перед семьей своего обидчика. На последнем слушании подсудимого освободили, он признал свою вину и раскаялся. В итоге пара помирилась и решила сыграть свадьбу.

[ + – ] Свадьба Джасим Озан Челтик и Берфин Озек

"Мне потребовалось время, чтобы осознать, насколько ошибочным и нездоровым было это решение, которое я приняла, благодаря всем, кто был со мной или нет. Пока шла юридическая борьба, я не могла ни с кем разделить борьбу, в которой я участвовала. Это была большая ошибка, которую я совершила в то время, когда я не могла узнать себя, изолировал себя и очень устала. Назовите это болезнью или синдромом", — заявила Берфин Озек в соцсети.

По данным Sozcu, изменив решение, девушка уволила своих адвокатов, однако ее родители разрешили юристам действовать от их имени. Некоторое время они продолжали бороться, чтобы привлечь Казима Озана Челтика к уголовной ответственности.

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