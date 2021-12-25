В Британии арестовали вооруженного мужчину в замке, где празднует Рождество Елизавета II

В полиции заявили, что у задержанного было "наступательное оружие". Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

Королева Елизавета II празднует Рождество в Виндзорском замке вместе с принцем Чарльзом, Камиллой и герцогиней Корнуолльской. Именно на территории замка был задержан вооруженный человек. Об этом сообщает Sky News.

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Около 8:30 утра в Виндзорском замке был арестован вооруженный мужчина. Правоохранители сообщили, что задержанным является 19-летний злоумышленник из Саутгемптона.

Он проник на территорию замка, но не заходил ни в какие здания. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. Опасности для общества, как заявили полицейские, нет.

"Этот человек был арестован по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемый объект и владении наступательным оружием. В настоящее время он остается под стражей", — сообщили правоохранители.

[ + – ] Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская

Королевская семья в этом году отказалась от традиционных планов поехать в Сандрингем на Рождество. Сегодня уже фотографировали на территории замка принца Уэльского и герцогиню Корнуолльскую на рождественской церковной службе.

Напомним, вчера, 24 декабря королева Елизавета II почтила память покойного мужа в рождественском обращении. Елизавета II не сможет провести выходные в Сандрингеме из-за вспышки коронавируса в стране и останется в Виндзорском замке.