У Британії заарештували озброєного чоловіка у замку, де святкує Різдво Єлизавета II
У поліції заявили, що у затриманого була "наступальна зброя". Членів королівської сім'ї було поінформовано про інцидент.
Королева Єлизавета II святкує Різдво у Віндзорському замку разом із принцом Чарльзом, Каміллою та герцогинею Корнуольською. Саме на території замку було затримано озброєну людину. Про це повідомляє Sky News.
Близько 8:30 ранку у Віндзорському замку було заарештовано озброєного чоловіка. Правоохоронці повідомили, що затриманим є 19-річний зловмисник із Саутгемптона.
Він проникнув на територію замку, але не заходив у жодні будівлі. Членів королівської сім'ї було поінформовано про інцидент. Небезпеки для суспільства, як заявили поліцейські, немає.
"Ця людина була заарештована за підозрою в порушенні або незаконному проникненні на об'єкт, що охороняється, і володінні наступальною зброєю. Наразі вона залишається під вартою", — повідомили правоохоронці.
Цього року Королівська сім'я відмовилася від традиційних планів поїхати в Сандрінгем на Різдво. Сьогодні вже фотографували на території замку принца Уельського та герцогиню Корнуольську на різдвяній церковній службі.
Нагадаємо, вчора, 24 грудня, королева Єлизавета II вшанувала пам'ять покійного чоловіка в різдвяному зверненні. Єлизавета II не зможе провести вихідні в Сандрінгемі через спалах коронавірусу в країні і залишиться у Віндзорському замку.