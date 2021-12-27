С 1 января на карте Польши появятся 10 новых городов: что известно

Уже с нового года количество городов в Польше вырастет до 964. Некоторые из новых вернут себе давно утраченный статус, а часть получат его впервые.

10 польских поселков , большинство которых расположены в Мазовецком воеводстве, в 2022 году получат статус городов, сообщает tvn24.pl.

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Изменения, которые коснутся почти 80 тысяч населения, вступят в силу уже с 1 января. С этого дня начнет действовать постановление правительства "Об установлении границ некоторых муниципальных образований и городов и предоставлении статуса города некоторым населенным пунктам". С рекомендацией дать поселкам статус городов выступило Министерство внутренних дел и администрации.

Речь идет о таких населенных пунктах:

Прущ;

Избица;

Лютомерск;

Болимув;

Цеглов;

Нове Място;

Едльня-Летниско;

Иваниска;

Ольштын;

Качоры.

Таким образом, количество польских городов составит 964.

Единственным городом-миллионником Польши на сегодня является Варшава. К крупным городам относятся Кравов, Лодзь, Познань и Вроцлав, население которых превышает отметку в 500 тыс.

Как сообщает издание money.pl, на карте Польши каждый год появляется несколько новых населенных пунктов, имеющих статус города. Как правило, решение о присвоении такого статуса принимается властями в конце года. Если говорить об 2021-м, то появилось 10 новых городов, а в 2019-м – четыре. При этом некоторые из них вернули себе статус, утраченный много лет назад.

Чтобы поселок или небольшой городок получил статус города, необходимо выполнить целый перечень условий. Это касается организации пространства и города, наличия исторических и административных зданий и их состояния, эффективности органов местной власти. В населенном пункте, претендующем на звание города, должны работать канализационная и тепловая сети, а количество жителей, занятых не на сельском хозяйстве, составлять две трети населения.

По состоянию на 2020 год население Польши составляло 37,95 млн. человек. Что касается украинцев, которые сейчас работают в соседней стране, то их официальное число составляет около полутора миллиона, однако эта цифра может быть куда выше.

Тем временем население Украины продолжает массово сокращаться. Отечественные демографы прогнозируют, что уже к 2050 году украинцев будет не больше 30 млн, а потенциал демографического роста наша страна исчерпала. Уменьшение происходит и из-за того, что немало украинцев с высшим образованием, уезжая на заработки в Польшу, Чехию, Словакию и другие страны, со временем предпочитают "зацепиться" там и назад уже не возвращаются. По мнению некоторых обозревателей, граждане покидают родину в поисках более лучшей и стабильной жизни, уезжая в страны, где работают законы, а государство заботится о своем населении.