Поражение с сухим счетом. Почему украинцы не борются за свою страну, а уезжают из нее

Украине не хватает борьбы, борцов. Мы находимся в нижней точке, непосредственно после капитуляции — я бы написал безоговорочной, если бы капитулировавшие много и уверенно не говорили бы.

Владельцы государства диктуют условия побежденному населению. Население не сопротивляется. Те, кто мог бы выступить единым фронтом — разобщены.

Единственный действенный способ сохранить контроль над своей судьбой и судьбой близких — уехать.

Тех, кто собирается остаться, ждет неблагодарная, неравная борьба за существование. Законодательный баланс перекошен в пользу нападающего на население государства.

Победившее государство лишено ценностей и морали. Это образцовая, весьма устойчивая, разбухающая машина для извлечения и наращивания ренты.

Враждебная по отношению к каждому работающему в стране человеку. Враждебная выживанию страны. Обладающая всеми навыками для мистификации своей деятельности и имитации целей.

Я это говорю как человек, который более двадцати лет вместе с самостоятельной частью общества противостоял потугам государства отбирать и контролировать.

Но эти люди были, пожалуй, идеологически едины и обладали серьезными информационными ресурсами, чтобы лоббировать необходимые решения.

Чтобы вернуться даже в то, относительно сбалансированное состояние, нам предстоит пройти путь, который я не способен описать.

Политическая борьба? Экономическая катастрофа? Манна небесная? Не знаю. Может, для начала перестать отвлечённо болтать, строить наполеоновские планы — и признать поражение. В этом раунде. И, наверняка, в ближайших.

Ничего, кроме борьбы. We Shall Fight on the Beaches.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.