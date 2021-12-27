З 1 січня на карті Польщі з'явиться 10 нових міст: що відомо

Вже з нового року кількість міст у Польщі зросте до 964. Деякі з нових повернуть собі давно втрачений статус, а решта отримають його вперше.

10 польських селищ, більшість яких розташовані у Мазовецькому воєводстві, у 2022 році отримають статус міст, повідомляє tvn24.pl.

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Зміни, які стосуватимуться майже 80 тисяч населення, набудуть чинності вже з 1 січня. З цього дня почне діяти постанова уряду "Про встановлення меж деяких муніципальних утворень та міст та надання статусу міста деяким населеним пунктам". З рекомендацією надати селищам статус міст виступило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

Йдеться про такі населені пункти:

Прущ;

Ізбіца;

Лютомерськ;

Болімув;

Цеглов;

Нове М'ясто;

Єдльня-Лєтніско;

Іваниська;

Ольштин;

Качори.

Таким чином, кількість польських міст становитиме 964.

Єдиним містом-мільйонником Польщі сьогодні є Варшава. До великих міст належать Краків, Лодзь, Познань та Вроцлав, населення яких перевищує позначку 500 тис.

Як повідомляє видання money.pl, на карті Польщі щороку з'являється кілька нових населених пунктів, що мають статус міста. Як правило, рішення про надання такого статусу приймається владою наприкінці року. Якщо говорити про 2021-й, то з'явилося 10 нових міст, а 2019-го – чотири. При цьому деякі з них повернули собі статус, втрачений багато років тому.

Щоб селище або невелике містечко отримало статус міста, необхідно виконати цілий перелік умов. Це стосується організації простору та міста, наявності історичних та адміністративних будівель та їх стану, ефективності органів місцевої влади. У населеному пункті, що претендує на звання міста, мають працювати каналізаційна та теплова мережі, а кількість жителів, задіяних не на сільському господарстві, становити дві третини населення.

Станом на 2020 рік населення Польщі складало 37,95 млн осіб. Щодо українців, які зараз працюють у сусідній країні, то їх офіційне число становить близько півтора мільйона, проте ця цифра може бути значно вищою.

Тимчасом населення України продовжує масово скорочуватися. Вітчизняні демографи прогнозують, що вже до 2050 року українців буде не більше 30 млн., а потенціал демографічного зростання наша країна вичерпала. Зменшення відбувається і через те, що чимало українців із вищою освітою, їдучи на заробітки до Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн, згодом вважають за краще "зачепитися" там і назад вже не повертаються. На думку деяких оглядачів, громадяни залишають батьківщину у пошуках кращого та стабільного життя, їдучи до країн, де працюють закони, а держава дбає про своє населення.