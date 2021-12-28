Четверо человек убиты и трое ранены в результате массовой стрельбы в Денвере

Преступник убил четверых человек, вывел из строя патрульную машину и ранил полицейского, прежде чем его застрелили.

Мужчина открыл огонь по людям в Денвере, штат Колорадо. В двух местах он убил четверых человек, нескольких ранил и попытался скрыться. Когда патрульные попытались задержать его, мужчина расстрелял их машину и ранил полицейского, после чего был застрелен, сообщает CNN.

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По предварительной информации, преступник начал стрелять из пистолета по людям, убив двух женщин и мужчину. После этого он скрылся и уже в другом районе города застрелил еще одного человека. Прибывшие правоохранители попытались задержать стрелка, но он открыл огонь по патрульному автомобилю, выведя его из строя. Никто из полицейских не пострадал, но злоумышленнику снова удалось сбежать.

Полицейским удалось идентифицировать машину, на которой передвигался стрелок в пригороде Денвера — Лейквуде. На призывы сдаться он вновь открыл огонь по правоохранителям и попытался скрыться в торговом квартале. Убегая от полицейских, преступник забежал в отель Hyatt Place, где ранил служащего гостиницы. Патрульный, который попытался задержать стрелка живьем, получил тяжелые ранения. После этого полиции удалось открыть огонь на поражение и ликвидировать убийцу.

На данный момент полицейский, получивший тяжелое ранение, прооперирован и его состояние стабильное. Жизни других пострадавших также ничего не угрожает. Устанавливается личность злоумышленника и мотивы преступления.

Ранее в в районе Северного Голливуда патрульные открыли огонь по мужчине, который в магазине одежды "Берлингтон" избивал посетительницу велосипедным замком. При этом одна из пуль, выпущенных патрульными, пробила стену примерочной и оборвала жизнь 14-летней девочки.

Также в Оклахома-Сити мать годовалого мальчика и ее парень поссорились, сидя в машине. В ходе конфликта у мужчины выпал заряженный пистолет, ранив ребенка, находившегося в салоне автомобиля.