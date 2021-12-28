Чотирьох людей убито і трьох поранено в результаті масової стрілянини в Денвері

Злочинець убив чотирьох людей, вивів із ладу патрульну машину та поранив поліцейського, перш ніж його застрелили.

Чоловік відкрив вогонь по людях у Денвері, штат Колорадо. У двох місцях він убив чотирьох людей, кількох поранив і спробував втекти. Коли патрульні спробували затримати його, чоловік розстріляв їхню машину та поранив поліцейського, після чого був застрелений, повідомляє CNN.

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За попередньою інформацією, злочинець почав стріляти з пістолета по людях, убивши двох жінок і чоловіка. Після цього він втік і вже в іншому районі міста застрелив ще одну людину. Правоохоронці, які прибули, спробували затримати стрільця, але він відкрив вогонь по патрульному автомобілю, вивівши його з ладу. Ніхто з поліцейських не постраждав, але зловмисник знову втік.

Поліцейським вдалося ідентифікувати машину, на якій пересувався стрілець у передмісті Денвера Лейквуді. На заклики здатися він знову відкрив вогонь по правоохоронцях і спробував утекти в торговому кварталі. Втікаючи від поліцейських, злочинець забіг до готелю Hyatt Place, де поранив службовця готелю. Патрульний, який спробував затримати стрільця живим, отримав тяжкі поранення. Після цього поліції вдалося відкрити вогонь на ураження та ліквідувати вбивцю.

Наразі поліцейський, який отримав тяжке поранення, прооперований, і його стабільний стан. Життю інших постраждалих також нічого не загрожує. Встановлюється особистість зловмисника та мотиви злочину.

Раніше в районі Північного Голлівуду патрульні відкрили вогонь по чоловікові, який у магазині одягу "Берлінгтон" бив відвідувачку велосипедним замком. При цьому одна з куль, випущених патрульними, пробила стіну примірочної й обірвала життя 14-річної дівчинки.

Також в Оклахома-Сіті мати однорічного хлопчика та її хлопець посварилися, сидячи в машині. У ході конфлікту в чоловіка випав заряджений пістолет, поранивши дитину, яка була в салоні автомобіля.