В хиджабе, без музыки, с родственником: как женщинам разрешили передвигаться в Афганистане

Без сопровождающего близкого мужчины женщина сможет проехать не более 72 километров.

Власти Талибана выпустили новый перечень ограничений для женщин страны. Министерство содействия добродетели и предотвращения пороков Афганистана обязало владельцев транспортных средств не перевозить женщин, которые путешествуют на расстояние более 72 км без сопровождения близкого родственника мужского пола. Об этом сообщает издательство Al Jazeera.

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"Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, не следует предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи", — сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир. При этом сопровождающий мужчина в обязательном порядке должен быть близким родственником.

При этом в общественном автотранспорте запрещается включать музыку. Также запрещается перевозить женщин без хиджабов вне зависимости от вида и собственности транспортного средства.

В организации по защите прав человека Human Rights Watch уже назвали новые правила "тюрьмой для женщин".

"Это лишает их возможности свободно передвигаться, путешествовать в другой город, заниматься бизнесом или (или) иметь возможность бежать, если они столкнутся с насилием в доме",- заявила агентству заместитель директора организации Хизер Барр.

Ранее пресс-секретарь правительства талибов Абдул Кахар Балхи приветствовал слова президента РФ Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не является выражением свободы и творчества.

Также Фокус сделал промежуточные выводы о том, что талибам удалось сделать, а что у них не получилось за первые 100 дней после захвата власти в Афганистане.