У хіджабі, без музики, із родичем: як жінкам дозволили пересуватися в Афганістані

Без супроводжуючого близького чоловіка жінка зможе проїхати не більше ніж 72 кілометри.

Влада Талібану випустила новий перелік обмежень для жінок країни. Міністерство сприяння чесноті та запобіганню пороку Афганістану зобов'язало власників транспортних засобів не перевозити жінок, які подорожують на відстань понад 72 км, без супроводу близького родича чоловічої статі. Про це повідомляє видавництво Al Jazeera.

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"Жінкам, які подорожують на відстань понад 72 км, не слід пропонувати поїздку, якщо їх не супроводжує близький член сім'ї", — сказав представник міністерства Садек Акіф Мухаджир. При цьому чоловік, який супроводжує, в обов'язковому порядку повинен бути близьким родичем.

При цьому в громадському автотранспорті забороняється включати музику. Також забороняється перевозити жінок без хіджабів незалежно від виду та власності транспортного засобу.

В організації захисту прав людини Human Rights Watch вже назвали нові правила "в'язницею для жінок".

"Це позбавляє їх можливості вільно пересуватися, подорожувати в інше місто, займатися бізнесом або мати можливість утікати, якщо вони зіткнуться з насильством в будинку", — заявила заступниця директора організації Хізер Барр.

Раніше прессекретар уряду талібів Абдул Кахар Балхі вітав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що образи на адресу пророка Мухаммеда не є виразом свободи та творчості.

Також Фокус зробив проміжні висновки про те, що талібам вдалося зробити, а що в них не вийшло за перші 100 днів після захоплення влади в Афганістані.