Рождественская почта Германии сообщила о рекордном количестве ответов на письма Санта Клаусу

В немецкой деревне Святого Николая работает рождественская почта, которая в этом году ответила на более чем 30 000 писем, адресованных Санта Клаусу.

28 декабря рождественское почтовое отделение в Германии сообщило, что в этом году ответило на рекордное количество писем, адресованных Санта Клаусу – 30 711. Это на 866 писем больше, чем в прошлом году, а прислали их дети из 43 стран, пишет "Deutsche Welle".

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Дети годами отправляют письма Санте в деревню Святого Николая, расположенную в Саарской области, на границе с Францией. В 2021 году 90% корреспонденции прислали из Германии. Почта отвечает на каждое письмо, а конверт с ответом помечают специальным штемпелем Святого Николая. В этом году обрабатывать письма к Санта Клаусу помогали около 44 волонтеров.

Всего в Германии расположено семь рождественских почтовых отделений. Помимо деревни Святого Николая, Санте можно написать в Химмельпфорт (Бранденбург), Энгельскирхен (Северный Рейн-Вестфалия) и Химмельштадт (Бавария).

В это Рождество три филиала в Нижней Саксонии получили 80 000 писем из 58 стран, включая Китай, Марокко, Австралию, Аргентину и США.

Санта Клаусу можно не только написать письмо, но и увидеть его полет в канун Рождества. Такую возможность каждый год предоставляет NASA и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Тем временем в Италии епископ рассказал детям, что Санта Клауса не существует, и вызвал волну обвинений в разрушении семейных традиций.