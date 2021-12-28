Різдвяна пошта Німеччини повідомила про рекордну кількість відповідей на листи Санта Клауса

У німецькому селі Святого Миколая працює різдвяна пошта, яка цього року відповіла на більш ніж 30 000 листів, адресованих Санта Клаусу.

28 грудня різдвяне поштове відділення в Німеччині повідомило, що цього року відповіло на рекордну кількість листів, адресованих Санта Клаусу – 30 711. Це на 866 листів більше, ніж минулого року, а надіслали їх діти з 43 країн, пише Deutsche Welle.

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Діти роками відправляють листи Санті в село Святого Миколая, розташоване в Саарській області, на кордоні з Францією. 2021 року 90% кореспонденції надіслали з Німеччини. Пошта відповідає на кожен лист, а конверт із відповіддю позначають спеціальним штемпелем Святого Миколая. Цього року обробляти листи до Санта Клауса допомагали близько 44 волонтерів.

Загалом у Німеччині розташовано сім різдвяних поштових відділень. Крім села Святого Миколая, Санті можна написати в Хіммельпфорт (Бранденбург), Енгельскірхен (Північний Рейн-Вестфалія) та Хіммельштадт (Баварія).

Цього Різдва три філії в Нижній Саксонії отримали 80 000 листів з 58 країн, включаючи Китай, Марокко, Австралію, Аргентину та США.

Санта Клаусу можна не тільки написати листа, але й побачити його політ напередодні Різдва. Таку можливість щороку надає NASA та командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Тим часом в Італії єпископ розповів дітям, що Санта Клауса не існує, і викликав хвилю звинувачень у руйнуванні сімейних традицій.