Крушение вертолета в России: пассажир выжил, сняв одежду с погибшего пилота

Спасатели нашли вертолет, который потерпел крушение в Удмуртии. Из двух человек, находившихся на борту, выжил только один.

27 декабря около 15:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, на борту которого были два человека. Спустя более девяти часов поисков, спасатели обнаружили вертолет, сообщил в соцсетях глава региона Александр Бречалов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно его сообщению, один член экипажа погиб, а второму оказывают необходимую помощь. "Интерфакс" пишет, ссылаясь на Минздрав республики, что выживший находится в тяжелом состоянии.

В телеграм-канале "Baza" опубликовали видео с места крушения вертолета. Сообщают, что на борту были капитан Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов. Вертолет вылетел из ижевского аэропорта для облета газопровода и упал в нескольких километрах от железнодорожной станции Кияик.

[ + – ] В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2

После падения оба мужчины выжили, и Гафуров смог связаться со спасателями, сообщив примерные координаты места аварии. Когда их нашли, пилот уже погиб, а Хромов был при смерти, но смог выжить, потому что снял одежду с погибшего. Пассажир находится в реанимации Первой республиканской больницы Ижевска.

В спасательной операции принимали участие около 300 человек и 81 единица техники.

Ранее Фокус сообщал о крушении вертолета в Центральноафриканской республике. На борту находились наемники из ЧВК "Вагнер", двоих спасли местные рыбаки. В России это событие не прокомментировали.

Также Фокус писал о падении вертолета с туристами в озеро на Камчатке. На борту было 16 человек, восемь пропали без вести.