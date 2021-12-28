Катастрофа вертольота в Росії: пасажир вижив, знявши одяг із загиблого пілота

Рятувальники знайшли вертоліт, який зазнав аварії в Удмуртії. Із двох людей, які перебували на борту, вижив лише один.

27 грудня близько 15:00 в Якшур-Бодинському районі Удмуртії здійснив жорстку посадку гелікоптер Мі-2, на борту якого були двоє людей. Через дев'ять годин пошуків рятувальники виявили гелікоптер, повідомив у соцмережах голова регіону Олександр Бречалов.

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За його повідомленням, один член екіпажу загинув, а другому надають необхідну допомогу. "Інтерфакс" пише, посилаючись на МОЗ республіки, що той, хто вижив, перебуває у важкому стані.

У телеграм-каналі "Baza" опублікували відео аварії вертольота. Повідомляють, що на борту були капітан Дамір Гафуров та пасажир Ілля Хромов. Вертоліт вилетів з іжевського аеропорту для обльоту газопроводу і впав за кілька кілометрів від залізничної станції Кіяїк.

[ + – ] В Удмуртії зазнав аварії вертоліт Мі-2

Після падіння обоє чоловіків вижили і Гафуров зміг зв'язатися з рятувальниками, повідомивши приблизні координати місця аварії. Коли їх знайшли, пілот уже загинув, а Хромов був при смерті, але зміг вижити, бо зняв одяг із загиблого. Пасажир перебуває в реанімації Першої республіканської лікарні Іжевська.

У рятувальній операції брали участь близько 300 осіб та 81 одиниця техніки.

Раніше Фокус повідомляв про катастрофу вертольота в Центральноафриканській республіці. На борту були найманці з ПВК "Вагнер", двох врятували місцеві рибалки. У Росії її не прокоментували.

Також Фокус писав про падіння вертольота з туристами в озеро на Камчатці. На борту було 16 людей, вісім зникли безвісти.