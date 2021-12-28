Китаянка за $15 тыс. устроила шоу дронов для своего пуделя в честь Дня его рождения (видео)

Шоу продолжалось 30 минут, в конце которого прозвучала музыка песни "С Днем рождения" на фоне собачьего лая.

Женщина из китайского города Хунань решила поздравить с Днем рождения свою собачку, устроив грандиозное световое шоу из дронов. За представление из 520 летающих дронов китаянка заплатила 100 тыс. юаней ($15 700). Об этом сообщает издание The Switzerland Times.

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Удивительное шоу увидел не только виновник торжества, пудель по кличке Доу Доу, но и большое количество местных жителей. Вначале взлетевшие с футбольного поля в воздух дроны образовали картинку в виде головы пуделя, а затем изобразили праздничный торт с надписью на китайском языке — "Желаю Доу Доу счастливого 10-летия!" Шоу продолжалось около 30 минут. В завершении, компания, что арендовала дронов и выступила в качестве организатора, включила песню "С Днем рождения" под собачий лай.

Помимо этого хозяйка одела своего любимого питомца в рождественский наряд с колпаком Санты и красно-зеленым вязаным воротником. А еще испекла настоящий торт в честь круглой даты своего любимца.

[ + – ] "Желаю Доу Доу счастливого 10-летия!"

Прохожие с удивлением наблюдали за шоу, а некоторые сказали пару слов журналистам, которые спросили у них, что они думают по поводу этого представления.

"Я видел, как поднимались дроны с надписью предложения руки и сердца, но никогда не видел такого с пожеланиями счастья собаке", — сказал один из прохожих.

Однако некоторые очевидцы высказали и другое мнение, и посчитали, что потраченные деньги можно было направить в благотворительную организацию по защите животных, а не устраивать подобное шоу.

"100 000 юаней на день рождения собаки? Мне лучше в следующей жизни перевоплотиться в собаку ", — пошутил под видео пользователей соцсетей.

Ранее сообщалось, что власти Китая распространили через СМИ видео с тысячами дронов, которые образовали надпись поздравления с 2020 годом, однако местные жители в день трансляции ничего подобного в воздухе не увидели.

В китайском городе Чжэнчжоу световое шоу с дронами вышло из-под контроля — беспилотники начали падать на землю, чем вызвали панику среди зрителей. По словам экспертов, падение дронов было связано с ошибкой в програмном обеспечении.