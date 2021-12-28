Китаянка за $15 тис. влаштувала шоу дронів для свого пуделя на честь Дня його народження (відео)

Шоу тривало 30 хвилин, наприкінці якого прозвучала музика пісні "З Днем народження" на тлі собачого гавкоту.

Жінка з китайського міста Хунань вирішила привітати з Днем народження свого собачку, влаштувавши грандіозне світлове шоу з дронів. За виставу з 520 літаючих дронів китаянка заплатила 100 тис. юанів ($15 700). Про це повідомляє видання The Switzerland Times.

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Дивовижне шоу побачив не тільки винуватець урочистостей, пудель на прізвисько Доу Доу, але й велика кількість місцевих жителів. Спочатку дрони, що злетіли з футбольного поля в повітря, утворили картинку у вигляді голови пуделя, а потім зобразили святковий торт sз написом китайською мовою — "Бажаю Доу Доу щасливого 10-річчя!" Шоу тривало близько 30 хвилин. На завершення компанія, що орендувала дронів і виступила як організатор, включила пісню "З Днем народження" під собачий гавкіт.

Крім цього, господиня одягла свого улюбленого вихованця в різдвяне вбрання з ковпаком Санти та червоно-зеленим в'язаним коміром. А ще спекла справжній торт на честь круглої дати свого улюбленця.

[ + – ] "Бажаю Доу Доу щасливого 10-річчя!"

Перехожі з подивом спостерігали за шоу, а деякі сказали кілька слів журналістам, які запитали, що вони думають з приводу цієї вистави.

"Я бачив, як піднімалися дрони з написом пропозиції руки та серця, але ніколи не бачив такого з побажаннями щастя собаці", — сказав один із перехожих.

Проте деякі очевидці висловили й іншу думку, і вирішили, що витрачені гроші можна було спрямувати до благодійної організації захисту тварин, а не влаштовувати подібне шоу.

"100 000 юанів на день народження собаки? Мені краще в наступному житті перетворитися на собаку", — пожартував під відео користувачів соцмереж.

Раніше повідомлялося, що влада Китаю поширила через ЗМІ відео з тисячами дронів, які утворили напис привітання з 2020 роком, проте місцеві жителі в день трансляції нічого подібного в повітрі не побачили.

У китайському місті Чженчжоу світлове шоу з дронами вийшло з-під контролю – безпілотники почали падати на землю, чим викликали паніку серед глядачів. За словами експертів, падіння дронів було пов'язане з помилкою в програмному забезпеченні.