Озера в атмосфере. Ученые обнаружили уникальный вид шторма (фото)

Климатическое явление образуется в Индийском океане и больше напоминает реки в виде узкой плотной полосы из влаги.

Исследователи из США обнаружили новый вид шторма, который образуется в основном в одном месте на планете. Это уникальное явление, которое "рождается" над западной частью Индийского океана, климатологи назвали "озерами в атмосфере", сообщает издание Science Alert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

[ + – ] Атмосферное озеро отделяется от создающей его погодной системы

Новый вид погодных условий был обнаружен климатологами Брайаном Мейпсом и Вей-Мин Цайем из Университета Майами. По их словам, это явление образуется в районе с очень большой влажностью. В отличие от большинства штормов, создаваемых вихрем, атмосферные озера образуются благодаря концентрации водяного пара, достаточно плотной, чтобы вызвать дождь. И хотя их назвали "озерами", визуально они больше похожи на реки в виде узкой плотной полосы из влаги.

Ученые сообщают, что этот вид шторма медленнее от остальных движется и отделяется от создающей его погодной системы, и поскольку в этом регионе скорость ветра часто очень мала "озера" никуда не спешат.

"Паровые тела иногда дрейфуют на запад над восточным побережьем Африки, принося дожди в этот полузасушливый район", — говорят климатологи.

Тела несут в себе большой объем воды, который может образовать лужу глубиной несколько сантиметров и шириной примерно 1000 километров.

При анализе пятилетних метеорологических данных выяснилось, что самый продолжительный шторм продержался в воздухе в общей сложности 27 дней. Также за это время было обнаружено 17 атмосферных озер продолжительностью более 6 дней, которые образовались в пределах 10 градусов от экватора. Ученые предполагают, что такие явления могут возникать и в других регионах, где они иногда превращаются в тропические циклоны.

Сейчас эксперты планируют создать группу для проведения полного исследования этого явления. В первую очередь, ученые попытаются выяснить, как изменение климата на планете повлияет на формирование и движение атмосферных озер. Следующий шаг — собрать больше данных и выявить насколько эти образования в будущем повлияют на уровень засухи в регионе.

Напомним, что жители южных областей Мадагаскара переживают сильный голод из-за засухи. Как заявил координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного, на острове он увидел глобальный климатический кризис "с человеческим лицом".

Ученые выразили опасения в том, что через повышение температуры на планете в Арктике вместо снега будут идти дожди уже во второй половине этого столетия. Это приведет к серьезным последствиям по всей планете, в числе которых повышение уровня мирового океана, наводнения и вымирания целых видов животных.