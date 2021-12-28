Озера в атмосфері. Учені виявили унікальний вид шторму (фото)

Кліматичне явище утворюється в Індійському океані і більше нагадує річки як вузьку щільну смугу з вологи.

Дослідники із США виявили новий вид шторму, який утворюється переважно в одному місці на планеті. Це унікальне явище, яке народжується над західною частиною Індійського океану, кліматологи назвали "озерами в атмосфері", повідомляє видання Science Alert.

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[ + – ] Атмосферне озеро відокремлюється від погодної системи, що створює його.

Новий вид погодних умов був виявлений кліматологами Браяном Мейпсом та Вей-Мін Цаєм з Університету Маямі. За їхніми словами, це явище утворюється в районі з дуже великою вологістю. На відміну від більшості штормів, створюваних вихором, атмосферні озера утворюються завдяки концентрації водяної пари, досить щільною, щоб спричинити дощ. І хоча їх назвали "озерами", візуально вони більше схожі на річки у вигляді вузької щільної смуги з вологи.

Учені повідомляють, що цей вид шторму повільніше від інших рухається і відокремлюється від погодної системи, що створює його, і оскільки в цьому регіоні швидкість вітру часто дуже мала, "озера" нікуди не поспішають.

"Парові тіла іноді дрейфують на захід над східним узбережжям Африки, приносячи дощі в цей напівзасушливий район", — кажуть кліматологи.

Тіла несуть у собі великий обсяг води, який може утворити калюжу завглибшки кілька сантиметрів та завширшки приблизно 1000 кілометрів.

Під час аналізу п'ятирічних метеорологічних даних з'ясувалося, що найтриваліший шторм протримався в повітрі загалом 27 днів. Також за цей час було виявлено 17 атмосферних озер тривалістю понад 6 днів, що утворилися в межах 10 градусів від екватора. Учені припускають, що такі явища можуть виникати і в інших регіонах, де вони іноді перетворюються на тропічні циклони.

Наразі експерти планують створити групу для проведення повного дослідження цього явища. Насамперед, учені спробують з'ясувати, як зміна клімату на планеті вплине на формування та рух атмосферних озер. Наступний крок — зібрати більше даних та виявити, наскільки ці утворення в майбутньому вплинуть на рівень посухи в регіоні.

Нагадаємо, що жителі південних областей Мадагаскару переживають сильний голод через посуху. Як заявив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саного, на острові він побачив глобальну кліматичну кризу "з людським обличчям".

Учені висловили побоювання в тому, що через підвищення температури на планеті в Арктиці замість снігу йтиме дощ уже в другій половині цього століття. Це призведе до серйозних наслідків по всій планеті, серед яких підвищення рівня світового океану, повені та вимирання цілих видів тварин.