В США конспиролог движения QAnon убил двух своих детей, считая их "монстрами" (фото)

40-летний житель Санта-Барбары был уверен, что у его детей была "змеиная ДНК", которую они унаследовали от матери.

Американец Мэтью Коулман, подозреваемый в убийстве двух своих детей, написал из тюрьмы письмо своим друзьям, в котором он сожалеет о своем поступке, раскаивается и задается вопросом, есть ли у него шанс на искупление. Как сообщает Daily Mail, калифорниец совершил убийство детей, будучи уверен, что они превратятся в чудовищ из-за "змеиной ДНК" своей жены, которую она передала своим детям.

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Издание пишет, что 40-летний Мэтью Коулман был владельцем школы серфинга в Санта-Барбаре. Он стал интересоваться идеями QAnon — конспирологического движение в США, и впоследствии стал их адептом. Известно, что это движение проповедует теорию заговора, а их последователи убеждены в том, что в США правит некая тайная и могущественная "шайка" сатанистов, включающая в себя лидеров-демократов, бизнесменов, голливудских звезд и т.д. Среди прочих идей адепты QAnon уверены, что COVID-19 является вымыслом и поэтому в последнее время они активно взаимодействовали с движением антивакцинеров.

[ + – ] Мэтью Коулман с ружьем для подводной охоты

Мэтью Коулман признался, что разделяет конспирологические теории QAnon, и он точно знает, что у власти находятся группа педофилов-демократов, почитающих сатану. По его словам, на убийство своих детей пошел из-за того, что был убежден, что "спасает мир от будущих монстров".

Мужчина рассказал агентам ФБР, что убивал своих детей из ружья для подводной рыбалки — он выстрелил из него в область сердца, но дети умерли не сразу. Когда Коулман это заметил, он нанес еще около десятка ударов копьем от ружья, порезав при этом себе руку. Орудие убийства он выбросил у ручья, а мертвых детей перетащил в кустарник, выбросив окровавленную одежду в корзину для мусора. После убийства 2-летнего сына и 10-месячной дочери Коулман сбежал в Мексику, но был арестован через два дня при попытке вернуться в США.

[ + – ] Коулман признался ФБР, что убил своего сына 2 лет Калео (слева), и дочь 10 месяцев Рокси (справа)

Агенты ФБР считают, что написанное Коулманом письмо поможет более детально выяснить мотивы преступления и обнаружить связь между идеями QAnon и его убеждениями, толкнувшими его на подобное зверство. В свою очередь супруга убийцы заявила, что даже не подозревала о том, что ее муж как-то связан с движением QAnon.

В сентябре Коулману было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. В случае признания виновным Коулмана ждет смертная казнь.

Ранее сообщалось, что что сторонники теории заговора QAnon устроили беспорядки в Капитолии, в результате которых погибло 5 человек. После инцидента правительственное здание было оцеплено 5 тысячами военнослужащих Национальной гвардии США, из-за опасений повторного нападения.