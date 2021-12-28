У США конспіролог руху QAnon убив двох своїх дітей, вважаючи їх "монстрами" (фото)

40-річний житель Санта-Барбари був упевнений, що його діти мали "зміїну ДНК", яку вони успадкували від матері.

Американець Метью Коулман, підозрюваний у вбивстві двох своїх дітей, написав з в'язниці листа своїм друзям, у якому він жалкує про свій вчинок, кається і ставить питання, чи має він шанс на спокутування. Як повідомляє Daily Mail, каліфорнієць скоїв убивство дітей, будучи впевненим, що вони перетворяться на чудовисько через "зміїну ДНК" своєї дружини, яку вона передала своїм дітям.

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Видання пише, що 40-річний Метью Коулман був власником школи серфінгу у Санта-Барбарі. Він став цікавитися ідеями QAnon — конспірологічного руху в США, і згодом став їх адептом. Відомо, що цей рух проповідує теорію змови, а їхні послідовники переконані в тому, що в США править якась таємна і могутня "зграя" сатаністів, що включає лідерів-демократів, бізнесменів, голлівудських зірок тощо. Серед інших ідей адепти QAnon упевнені, що COVID-19 є вигадкою, і тому останнім часом вони активно взаємодіяли з рухом антивакцинаторів.

[ + – ] Метью Коулман з рушницею для підводного полювання

Метью Коулман зізнався, що поділяє конспірологічні теорії QAnon, і він точно знає, що влада має групу педофілів-демократів, які шанують сатану. За його словами, на вбивство своїх дітей пішов через те, що був переконаний, що "рятує світ від майбутніх монстрів".

Чоловік розповів агентам ФБР, що вбивав своїх дітей з рушниці для підводної риболовлі — він вистрілив з неї в ділянку серця, але діти померли не одразу. Коли Коулман це помітив, він завдав ще близько десятка ударів списом від рушниці, порізавши при цьому руку. Зброю вбивства він викинув біля струмка, а мертвих дітей перетягнув у чагарник, викинувши закривавлений одяг у кошик для сміття. Після вбивства 2-річного сина та 10-місячної доньки Коулман втік до Мексики, але був заарештований за два дні при спробі повернутися до США.

[ + – ] Коулман зізнався ФБР, що вбив свого сина 2 років Калео (ліворуч), і дочку 10 місяців Роксі (праворуч)

Агенти ФБР вважають, що написаний Коулманом лист допоможе більш детально з'ясувати мотиви злочину та виявити зв'язок між ідеями QAnon та його переконаннями, що штовхнули його на подібне звірство. У свою чергу, дружина вбивці заявила, що навіть не підозрювала про те, що її чоловік якось пов'язаний з рухом QAnon.

У вересні Коулману висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. У разі визнання винним на Коулмана чекає смертна кара.

Раніше повідомлялося, що прихильники теорії змови QAnon влаштували заворушення в Капітолії, внаслідок яких загинуло 5 людей. Після інциденту урядова будівля була оточена 5 тисячами військовослужбовців Національної гвардії США через побоювання повторного нападу.