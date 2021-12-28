В Великобритании продали коллекцию миниатюрных бутылок виски за почти £30 тысяч (фото)

Коллекционер из Кеттеринга Брайан Маршалл за 30 лет собрал 4 000 миниатюрных бутылочек виски. Среди них есть бутылки из Австралии, Ирака, Америки и Уругвая

Брайан Маршалл из Кеттеринга продал на аукционе свою коллекцию мини-бутылочек виски и памятных вещей за 29 750 фунтов стерлингов. Коллекция насчитывала 4 000 бутылочек, сообщили на сайте аукциона Gildings, которому и выпала честь продать эти экспонаты.

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Брайан Маршал занимался коллекционированием в течение 30 лет, начиная с конца восьмидесятых. Он собрал алкоголь со всего мира, включая Австралию, Ирак, Америку, Уругвай. Но большую часть приобрел во время отпуска в Шотландию. Сам коллекционер говорит, что ему не нравится вкус виски.

[ + – ] Коллекцию мини-бутылочек виски продали за почти 30 000 фунтов стерлингов/фото из сайта Gildings

Продать коллекцию Брайан решил из-за нехватки места в доме, после того, как съехался со своим партнером. Во время локдауна у него появилось время разобрать свои экспонаты, которые хранились в гараже. За всю коллекцию он надеялся получить 7000-8000 фунтов стерлингов. Поэтому полученная сумма стала для него "приятным" рождественским бонусом.

"Я думал, что бутылка "Private Eye" может принести 200 фунтов стерлингов, поэтому увидеть ее по цене 340 фунтов стерлингов – это фантастика. И, как давнему болельщику "Манчестер Юнайтед", было здорово увидеть два комплекта, посвященные победителям Кубка европейских чемпионов 1968 года, которые продаются по 160 и 130 фунтов стерлингов каждый", – поделился Брайан Маршалл.

Коллекцию продали на двух онлайн-аукционах. Первый завершился 14 ноября и самым ярким лотом стала книга Альфреда Барнарда "Винокурни Соединенного Королевства". Ее продали за 2280 фунтов стерлингов.

Второй аукцион завершился 12 декабря, на нем центральное место занял сам виски и вызвал ожесточенные торги: одна миниатюра, посвященная 35-летию журнала Private Eye, ушла с молотка за 340 фунтов стерлингов, а редкий бокс сет Springbank из четырех миниатюр продали за 1054 фунтов стерлингов, включая сборы. Кроме того, особый интерес вызвали винтажный Clynelish 1965 года, 25-летней выдержки, стоимостью 192 фунта стерлингов, а также Talisker 1955 года стоимостью 161 фунт стерлингов.

[ + – ] Коллекционер продал 4000 мини-бутылочек виски за почти 30 000 фунтов стерлингов/фото из сайта Gildings

"Я рад, что мои бутылки попали к новым коллекционерам, и надеюсь, они порадуют их так же, как и меня", – сказал Брайан Маршалл.

[ + – ] На аукционе продали коллекцию мини-бутылочек виски за почти 30 000 фунтов стерлингов/фото из сайта Gildings [ + – ] На аукционе продали коллекцию мини-бутылочек виски за почти 30 000 фунтов стерлингов/фото из сайта Gildings

Ранее Фокус писал о продаже на аукционе коллекции из 3900 бутылок виски, которую американский предприниматель собирал 20 лет. Он заработал 9,4 млн долларов США.

А в Госдепе США исчезла бутылка виски стоимостью в 5800 тысяч долларов. Ее в 2019 году получил в подарок от правительства Японии Майк Помпео, который тогда занимал пост государственного секретаря. Это происшествие может добавить проблем Помпео, который собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году.