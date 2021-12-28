У Великій Британії продали колекцію мініатюрних пляшок віскі за майже £30 тисяч

Колекціонер із Кеттерінг Браян Маршалл за 30 років зібрав 4 000 мініатюрних пляшечок віскі. Серед них є пляшки з Австралії, Іраку, Америки й Уругваю.

Браян Маршалл із Кеттерінга продав на аукціоні свою колекцію мініпляшок віскі та пам'ятних речей за 29 750 фунтів стерлінгів. Колекція налічувала 4 000 пляшечок, повідомили на сайті аукціону Gildings, якому й випала честь продати ці експонати.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Браян Маршал займався колекціонуванням протягом 30 років, починаючи з кінця вісімдесятих. Він зібрав алкоголь з усього світу, враховуючи Австралію, Ірак, Америку, Уругвай. Але більшу частину придбав під час відпустки в Шотландії. Сам колекціонер каже, що йому не подобається смак віскі.

Продати колекцію Браян вирішив через брак місця в будинку після того, як з'їхався зі своїм партнером. Під час локдауну в нього з'явився час розібрати свої експонати, що зберігалися в гаражі. За всю колекцію він сподівався отримати 7 000–8 000 фунтів стерлінгів. Тому отримана сума стала для нього "приємним" різдвяним бонусом.

"Я думав, що пляшка "Private Eye" може принести 200 фунтів стерлінгів, тому побачити її за ціною 340 фунтів стерлінгів — це фантастика. І, як давньому вболівальнику "Манчестер Юнайтед", було чудово побачити два комплекти, присвячені переможцям Кубка європейських чемпіонів 1968 року, які продаються по 160 та 130 фунтів стерлінгів кожен", — поділився Браян Маршалл.

Колекцію продали на двох онлайн-аукціонах. Перший завершився 14 листопада та найяскравішим лотом стала книга Альфреда Барнарда "Винокурні Сполученого Королівства". Її продали за 2 280 фунтів стерлінгів.

Другий аукціон завершився 12 грудня, на ньому центральне місце посів сам віскі та викликав запеклі торги: одна мініатюра, присвячена 35-річчю журналу Private Eye, пішла з молотка за 340 фунтів стерлінгів, а рідкісний бокс сет Springbank із чотирьох мініатюр продали за 1 054 фунтів, враховуючи збори. Крім того, особливий інтерес викликали вінтажний Clynelish 1965, 25-річної витримки, вартістю 192 фунти стерлінгів, а також Talisker 1955 вартістю 161 фунт стерлінгів.

"Я радий, що мої пляшки потрапили до нових колекціонерів, і сподіваюся, вони порадують їх так само, як і мене", — сказав Браян Маршалл.

Раніше Фокус писав про продаж на аукціоні колекції з 3 900 пляшок віскі, яку американський підприємець збирав 20 років. Він заробив 9,4 млн доларів США.

А в Держдепі США зникла пляшка віскі вартістю 5 800 тисяч доларів. Її у 2019 році отримав у подарунок від уряду Японії Майк Помпео, який тоді обіймав посаду державного секретаря. Ця подія може додати проблем Помпео, який має намір балотуватися в президенти США в 2024 році.