Российского блогера Хованского выпустили из СИЗО (видео)

Несмотря на то, что Новый год хип-хоп исполнитель проведет дома, суд ввел ряд ограничений. В частности — блогеру нельзя подходить к квартире на Пушкинской, ближе чем на 300 метров, ведь именно там "было совершено преступление".

Российского видеоблогера и хип-хип исполнителя Юрия Хованского отпустили из СИЗО. Стало известно, что нет необходимости держать его под стражей, так как уехать он не сможет, в силу изъятого загранпаспорта. Кроме того, Хованский уже не сможет удалить доказательства, сообщает Фонтанка.ру.

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Отмечается, что Куйбышевским районным судом было принято решение отпустить блогера из СИЗО. Ранее информировалась, что запрос на освобождение Хованского должен был с 8-го января, но следователь изменил меру пресечения. Несмотря на это, ему будут запрещены некоторые действия.

[ + – ] Хованский креститься в суде

Блогеру запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00. Также Хованскому нельзя подходить к квартире на Пушкинской, ближе чем на 300 метров. По информации следствия, именно там было совершенно преступление.

Что за дело Хованского?

Напомним, что Юрий Хованский находился под стражей с 9-го июня 2021 года. Тогда его обвинили в оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке. Изначально сообщалось, что блогеру грозило до 7 лет лишения свободы.

Интересно, что песня про захват заложников во время мюзикла Норд-Ост, за которую блогер попал под стражу, была спета им до криминализации оправдания терроризма в интернете. Кроме того, по делу Хованского была развернута компания #ХованскийНеТеррорист, а самого блогера поддержало много российских активистов.

В ходе отстаивания прав блогера, его защита настаивала, что песню он спел в сатирическом ключе. В свою очередь, Юрий Хованский считает возбужденное дело расправой в духе "37-го года" и сообщает об обмане и угрозах со стороны следствия.

В конце декабря стало известно, что Юрий Хованский обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на свое задержание и арест.

Ранее мы сообщали, что блогер и хип-хоп исполнитель Хованский признавал свою вину, но частично. Он заявлял, что спетую песню, за которую ему грозило лишение свободы до 7 лет, не распространял в интернете.

Скандального блогера задержали в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, его пропаганде или оправдании.