Российского блогера Хованского выпустили из СИЗО (видео)
Несмотря на то, что Новый год хип-хоп исполнитель проведет дома, суд ввел ряд ограничений. В частности — блогеру нельзя подходить к квартире на Пушкинской, ближе чем на 300 метров, ведь именно там "было совершено преступление".
Российского видеоблогера и хип-хип исполнителя Юрия Хованского отпустили из СИЗО. Стало известно, что нет необходимости держать его под стражей, так как уехать он не сможет, в силу изъятого загранпаспорта. Кроме того, Хованский уже не сможет удалить доказательства, сообщает Фонтанка.ру.
Отмечается, что Куйбышевским районным судом было принято решение отпустить блогера из СИЗО. Ранее информировалась, что запрос на освобождение Хованского должен был с 8-го января, но следователь изменил меру пресечения. Несмотря на это, ему будут запрещены некоторые действия.
Блогеру запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00. Также Хованскому нельзя подходить к квартире на Пушкинской, ближе чем на 300 метров. По информации следствия, именно там было совершенно преступление.
Что за дело Хованского?
Напомним, что Юрий Хованский находился под стражей с 9-го июня 2021 года. Тогда его обвинили в оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке. Изначально сообщалось, что блогеру грозило до 7 лет лишения свободы.
Интересно, что песня про захват заложников во время мюзикла Норд-Ост, за которую блогер попал под стражу, была спета им до криминализации оправдания терроризма в интернете. Кроме того, по делу Хованского была развернута компания #ХованскийНеТеррорист, а самого блогера поддержало много российских активистов.
В ходе отстаивания прав блогера, его защита настаивала, что песню он спел в сатирическом ключе. В свою очередь, Юрий Хованский считает возбужденное дело расправой в духе "37-го года" и сообщает об обмане и угрозах со стороны следствия.
В конце декабря стало известно, что Юрий Хованский обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на свое задержание и арест.
Ранее мы сообщали, что блогер и хип-хоп исполнитель Хованский признавал свою вину, но частично. Он заявлял, что спетую песню, за которую ему грозило лишение свободы до 7 лет, не распространял в интернете.
Скандального блогера задержали в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, его пропаганде или оправдании.