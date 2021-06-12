"Исполнил, но не выкладывал": Хованский лишь частично признал вину в оправдании терроризма

Юрий Хованский не скрывает, что придумал и на ходу спел скандальную песню о теракте "Норд-Ост" в нетрезвом состоянии.

Известный российский блогер Юрий Хованский признал вину по делу об оправдании терроризма, но только частично. Об этом агентству ТАСС рассказала руководитель компании "Лучшие юристы" Виктория Мартыненко, которая защищает интересы подозреваемого.

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По словам адвоката, Юрий Хованский признал, что исполнил песню о теракте, совершенном во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве в октябре 2002 года, но утверждает, будто не распространял ее в Интернете и ни к чему не призывал. Как подчеркнула Виктория Мартыненко, видеоролик был записан много лет назад, но лишь недавно был опубликован в сети.

"У него не было направленности выставлять это на YouTube. Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам", — сообщила адвокат.

В ходе теракта на Дубровке группа чеченских боевиков захватила в здании Театрального центра 916 человек и три дня удерживала их. По официальным данным, в результате погибли 130 заложников, а по версии по общественной организации "Норд-Ост" — 174. Террористы пытались заставить власти России вывести войска из Чеченской республики.

Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня в рамках уголовного дела об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Правоохранители пришли к блогеру в квартиру, провели там обыск, а затем около 2 часов ночи задержали его и увезли в отдел полиции.

10 июня Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал Юрия Хованского на два месяца, его продержат в следственном изоляторе минимум до 8 августа. Большинство журналистов выгнали из зала для заседаний перед началом процесса.

Юрию Хованскому грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. По версии следствия, блогер не позднее 2020 года исполнил и опубликовал в сети песню, которая по заключению экспертов, имеет признаки призывов к терроризму.