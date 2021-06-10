Суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского

Подозреваемый пробудет в СИЗО до 8 августа. Блогеру, согласно российскому законодательству, может грозить до 7 лет лишения свободы.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого силовики обвиняют в оправдании терроризма. Как сообщают российские СМИ, судьи приняли решение взять его под стражу на два месяца.

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Таким образом, Хованский проведет в следственном изоляторе до 8 августа.

Сообщается, что большинство журналистов выгнали из зала суда перед началом заседания, на котором Фемида избирала меру пресечения Юрию Хованскому.

После публикации в соцсетях песни про "Норд-Ост" российскому блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма, и ему, согласно действующему законодательству Российской Федерации, грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что 8 июня российский блогер Юрий Хованский был задержан в своей квартире в Санкт-Петербурге. По данным российских СМИ, Юрий Хованский задержан в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, его пропаганде или оправдании. Поводом для задержания стала песня Хованского про "Норд-Ост".

В квартире Хованского во время задержания был настоящий "хаос": в комнатах были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя, а на столах были сотни окурков.

Также Фокус рассказывал, что после задержания блогер Юрий Хованский признал свою вину и раскаялся за исполнение песни про "Норд-Ост", оправдывающей терроризм.

По делу Юрия Ховансского из-за песни про "Норд-Ост" силовики задержали еще одного российского блогера Дмитрия Ларина. Он проходит по делу об оправдании терроризма как свидетель и дает показания правоохранителям.