Суд Санкт-Петербурга заарештував Хованського

Підозрюваний пробуде в СІЗО до 8 серпня. Блогеру, відповідно до російського законодавства, може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Дзержинський суд Санкт-Петербурга обрав запобіжний захід блогеру Юрію Хованському, якого силовики звинувачують у виправданні тероризму. Як повідомляють російські ЗМІ, судді прийняли рішення взяти його під варту на два місяці.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Таким чином, Хованський пробуде в слідчому ізоляторі до 8 серпня.

Повідомляється, що більшість журналістів вигнали із зали суду перед початком засідання, на якому Феміда обирала запобіжний захід Юрію Хованському.

Після публікації в соцмережах пісні про "Норд-Ост" російського блогера Юрія Хованського звинуватили у виправданні тероризму, і йому, згідно з чинним законодавством Російської Федерації, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що 8 червня російський блогер Юрій Хованський був затриманий у своїй квартирі в Санкт-Петербурзі. За даними російських ЗМІ, Юрій Хованський затриманий у рамках кримінальної справи за статтею про публічні заклики до тероризму, його пропаганду або виправдання. Приводом для затримання стала пісня Хованського про "Норд-Ост".

У квартирі Хованського під час затримання був справжній "хаос": у кімнатах були розкидані порожні пляшки з-під алкоголю, а на столах були сотні недопалків.

Також Фокус розповідав, що після затримання блогер Юрій Хованський визнав свою провину і розкаявся за виконання пісні про "Норд-Ост", котра виправдовує тероризм.

У справі Юрія Хованського через пісню про "Норд-Ост" силовики затримали ще одного російського блогера Дмитра Ларіна. Він проходить у справі про виправдання тероризму як свідок і дає свідчення правоохоронцям.