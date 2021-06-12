"Заспівав, але не викладав": Хованський лише частково зізнався у виправданні тероризму
Юрій Хованський не приховує, що придумав і на ходу заспівав скандальну пісню про теракт "Норд-Ост" у нетверезому стані.
Відомий російський блогер Юрій Хованський визнав провину у справі про виправдання тероризму, але тільки частково. Про це агентству ТАСС розповіла керівник компанії "Кращі юристи" Вікторія Мартиненко, яка захищає інтереси підозрюваного.
За словами адвоката, Юрій Хованський визнав, що виконав пісню про теракт, скоєний під час мюзиклу "Норд-Ост" у Москві в жовтні 2002 року, але стверджує, ніби не поширював її в Інтернеті і ні до чого не закликав. Як підкреслила Вікторія Мартиненко, відеоролик був записаний багато років тому, але лише недавно був опублікований в мережі.
"У нього не було спрямованості виставляти це на YouTube. Він заспівав, придумав на місці якусь дурницю в нетверезому стані, він це не заперечує сам", — повідомила адвокат.
В ході теракту на Дубровці група чеченських бойовиків захопила в будівлі Театрального центру 916 осіб і три дні утримувала їх. За офіційними даними, в результаті загинули 130 заручників, а за версією громадської організації "Норд-Ост" — 174. Терористи намагалися змусити владу Росії вивести війська з Чеченської республіки.
Юрія Хованського затримали в Санкт-Петербурзі 8 червня в рамках кримінальної справи про виправдання тероризму і закликах до терористичної діяльності. Правоохоронці прийшли до блогера у квартиру, провели там обшук, а потім близько 2 години ночі затримали його і відвезли у відділ поліції.
10 червня Дзержинський суд Санкт-Петербурга заарештував Юрія Хованського на два місяці, його протримають в слідчому ізоляторі мінімум до 8 серпня. Більшість журналістів вигнали із зали для засідань перед початком процесу.
Юрію Хованського загрожує штраф до 1 мільйона рублів або позбавлення волі на строк до семи років. За версією слідства, блогер не пізніше 2020 року виконав і опублікував в мережі пісню, яка за висновком експертів, має ознаки закликів до тероризму.