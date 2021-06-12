"Заспівав, але не викладав": Хованський лише частково зізнався у виправданні тероризму

Юрій Хованський не приховує, що придумав і на ходу заспівав скандальну пісню про теракт "Норд-Ост" у нетверезому стані.

Відомий російський блогер Юрій Хованський визнав провину у справі про виправдання тероризму, але тільки частково. Про це агентству ТАСС розповіла керівник компанії "Кращі юристи" Вікторія Мартиненко, яка захищає інтереси підозрюваного.

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За словами адвоката, Юрій Хованський визнав, що виконав пісню про теракт, скоєний під час мюзиклу "Норд-Ост" у Москві в жовтні 2002 року, але стверджує, ніби не поширював її в Інтернеті і ні до чого не закликав. Як підкреслила Вікторія Мартиненко, відеоролик був записаний багато років тому, але лише недавно був опублікований в мережі.

"У нього не було спрямованості виставляти це на YouTube. Він заспівав, придумав на місці якусь дурницю в нетверезому стані, він це не заперечує сам", — повідомила адвокат.

В ході теракту на Дубровці група чеченських бойовиків захопила в будівлі Театрального центру 916 осіб і три дні утримувала їх. За офіційними даними, в результаті загинули 130 заручників, а за версією громадської організації "Норд-Ост" — 174. Терористи намагалися змусити владу Росії вивести війська з Чеченської республіки.

Юрія Хованського затримали в Санкт-Петербурзі 8 червня в рамках кримінальної справи про виправдання тероризму і закликах до терористичної діяльності. Правоохоронці прийшли до блогера у квартиру, провели там обшук, а потім близько 2 години ночі затримали його і відвезли у відділ поліції.

10 червня Дзержинський суд Санкт-Петербурга заарештував Юрія Хованського на два місяці, його протримають в слідчому ізоляторі мінімум до 8 серпня. Більшість журналістів вигнали із зали для засідань перед початком процесу.

Юрію Хованського загрожує штраф до 1 мільйона рублів або позбавлення волі на строк до семи років. За версією слідства, блогер не пізніше 2020 року виконав і опублікував в мережі пісню, яка за висновком експертів, має ознаки закликів до тероризму.