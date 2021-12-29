Російського блогера Хованського випустили із СІЗО (відео)

Незважаючи на те, що Новий рік хіп-хоп виконавець проведе вдома, суд запровадив низку обмежень. Зокрема, блогеру не можна підходити до квартири на Пушкінській, ближче ніж на 300 метрів, адже саме там "було скоєно злочин".

Російського відеоблогера та хіп-хіп виконавця Юрія Хованського відпустили із СІЗО. Стало відомо, що немає необхідності тримати його під вартою, тому що виїхати він не зможе через вилучений закордонний паспорт. Крім того, Хованський вже не зможе вилучити докази, повідомляє Фонтанка.ру.

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Зазначається, що Куйбишевським районним судом було ухвалено рішення відпустити блогера із СІЗО. Раніше інформувалася, що запит на звільнення Хованського повинен був з 8 січня, але слідчий змінив запобіжний захід. Незважаючи на це, йому буде заборонено деякі дії.

[ + – ] Хованський хреститься у суді

Блогеру заборонили виходити з дому з 18:00 до 10:00. Також Хованському не можна підходити до квартири на Пушкінській, ближче ніж на 300 метрів. За інформацією слідства, саме там був злочин.

Що за справа Хованського?

Нагадаємо, що Юрій Хованський перебував під вартою з 9 червня 2021 року. Тоді його звинуватили у виправданні тероризму за виконання пісні про теракт на Дубровці. Спочатку повідомлялося, що блогеру загрожує до 7 років позбавлення волі.

Цікаво, що пісня про захоплення заручників під час мюзиклу Норд-Ост, за яку блогер потрапив під варту, була заспівана ним до криміналізації виправдання тероризму в інтернеті. Крім того, у справі Хованського було розгорнуто компанію #ХованськийНеТерорист, а самого блогера підтримало багато російських активістів.

Під час відстоювання прав блогера, його захист наполягав, що пісню він заспівав у сатиричному ключі. Зі свого боку, Юрій Хованський вважає порушену справу розправою на кшталт "37-го року" та повідомляє про обман та погрози з боку слідства.

Наприкінці грудня стало відомо, що Юрій Хованський звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на своє затримання та арешт.

Раніше ми повідомляли, що блогер та хіп-хоп виконавець Хованський визнавав свою провину, але частково. Він заявляв, що заспівану пісню, за яку йому загрожує позбавлення волі до 7 років, не розповсюджував в інтернеті.

Скандального блогера затримали у межах кримінальної справи за статтею про публічні заклики до тероризму, його пропаганду чи виправдання.