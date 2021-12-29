В Гане Google Maps посоветовал мужчине "въехать в дерево", когда он заблудился в пустыне

Постом Альфреда из Аккры поделились почти тысяча человек, а в комментариях пользователи делились своим неудачным опытом с приложением.

Твит мужчины из Ганы, который рассказал в соцсети историю о том, как он однажды полностью заблудился, и сервис Google Maps проинструктировал его въехать в дерево, стал вирусным, сообщает Daily star.

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Пользователь Twitter под ником Альфред из Аккры следовал инструкциям приложения, и полностью потерялся "в кустах". Затем дела пошли еще хуже, поскольку следующий набор указаний велел Альфреду въехать в манговое дерево.

"Нет Google Maps, ведущим нас в кусты и имеющие наглость сказать "поверните налево". В манговое дерево?", — написал Альфред.

Странным твитом поделились более 700 пользователей, и многие в комментариях написали о своих кошмарах и неудачах с Google Картами.

Один пользователь добавил: "Я никогда не забуду тот день, когда мы использовали Google Maps, чтобы поехать в Калабар по дороге. Прежде чем мы узнали об этом, мы были в одной деревне с тупиком. Карты Google сказали, что мы должны продолжать движение".

[ + – ] Реакция на твит

Другой добавил: "Вот так мы с мамой собирались в Додову с Картами Google, и в конечном итоге мы использовали несколько несвязанных дорог. С тех пор я никогда не доверял Google".

Ранее Фокус писал, о еще одной странной инструкции искусственного интеллекта. Голосовой помощник Alexa от компании Amazon предложил 10-летней девочке прикоснуться монеткой к рабочей розетке. Металл "вилки" хорошо проводит электричество, поэтому в случае прикосновения к нему после подключения к розетке человека может ударить током.

Также Фокус писал, что блогер нашел на Google Maps черную дыру посреди Тихого океана.