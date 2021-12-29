У Гані Google Maps порадив чоловікові "в'їхати в дерево", коли він заблукав у пустелі

Дописом Альфреда з Аккри поділилися майже тисяча людей, а в коментарях користувачі ділилися своїм невдалим досвідом із додатком.

Твіт чоловіка з Гани, який розповів у соцмережі історію про те, як він одного разу повністю заблукав, і сервіс Google Maps проінструктував його в'їхати в дерево, став вірусним, повідомляє Daily star.

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Користувач Twitter під ніком Альфред з Аккри дотримувався інструкцій програми, і повністю загубився "в кущах". Потім справи пішли ще гірше, оскільки наступний набір вказівок наказав Альфреду в'їхати в мангове дерево.

"Немає Google Maps, які ведуть нас у кущі та мають нахабство сказати "поверніть наліво". У мангове дерево?" — написав Альфред.

Дивним твітом поділилися понад 700 користувачів, і багато хто в коментарях написали про свої кошмари та невдачі з Google Картами.

Один користувач додав: "Я ніколи не забуду той день, коли ми використовували Google Maps, щоб поїхати в Калабар дорогою. Перш ніж ми дізналися про це, ми були в одному селі з глухим кутом. Карти Google сказали, що ми повинні продовжувати рух" .

[ + – ] Реакція на твіт

Інший додав: "Ось так ми з мамою збиралися в Додову з Картами Google, і зрештою ми використали кілька незв'язаних доріг. З того часу я ніколи не довіряв Google".

Раніше Фокус писав про ще одну дивну інструкцію штучного інтелекту. Голосовий помічник Alexa від компанії Amazon запропонував 10-річній дівчинці доторкнутися монеткою до робочої розетки. Метал "вилки" добре проводить електрику, тому в разі дотику до нього після підключення до розетки може вдарити струмом.

Також Фокус писав, що блогер знайшов на Google Maps чорну дірку серед Тихого океану.