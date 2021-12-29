Пострадали 18 человек: город в Великобритании "терроризировала" белка (фото)

По информации журналистов, белка нападала на детей, пенсионеров и домашних питомцев. Ей дали прозвище Полоска в честь злого персонажа из фильма "Гремлины".

В небольшом городке в Уэльсе случилось ЧП. Белка начала атаковать людей. За двое суток ей удалось покусать 18 человек, а потом грызуна поймали, сообщает Mailonline.

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Отмечается, что животное нападало на детей, пенсионеров, а также домашних питомцев в городке Бакли на северо-востоке Уэльса. Кроме того, белку прозвали по прозвищу Полоска в честь злого персонажа из фильма "Гремлины".

[ + – ] Мужчину белка укусила за руку [ + – ] А одному человеку животное вцепилось в ногу [ + – ] Рука женщины после нападения Полоски [ + – ] укусы белки Полоски [ + – ] Белка умудрилась не только покусать, а и поцарапать руку мужчине

В конце концов, грызуна словили и передали в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, которое является благотворительной организацией, работающей в Англии и Уэльсе. Интересно, что женщина, которая словила зверя, также была покусана. Как сообщалась позже, белку усыпили, так как ее нельзя было вернуть в условия дикой природы по закону.

[ + – ] Белка по кличке "Полоска" покусала 18 человек

Оказывается, в 2019 году в Уэльсе был принят закон, который запретил выпускать серых белок в дикую природу.

Ранее стало известно, что в Британии планировалось накормить серых белок оральным контрацептивом, так как их развелось слишком много.

Напомним, что данный вид белок был привезен в Великобританию из Северной Америки. Сейчас в Британии обитают около 2,5 миллиона серых белок.

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