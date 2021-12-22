Миграция крабов: жители острова Рождества находят ракообразных в школах, магазинах и на кухнях

На острове Рождества более 50 миллионов крабов совершили ежегодную миграцию, во время которой попадали в курьезные ситуации.

На острове Рождества завершается ежегодная миграция красных крабов, во время которой более 50 миллионов ракообразных совершили путешествие из джунглей к побережью национального парка на крайнем северо-западе Западной Австралии. Возвращаясь из джунглей после миграции в бухту Летучей рыбы, они иногда появляются в довольно странных местах, пишет "Daily Mail".

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Местные жители выкладывают в соцсети фотографии крабов на дверях домов, в классах, магазинах и на кухнях. Чтобы орды ракообразных не создавали пробок на дорогах, волонтеры убирают их граблями.

[ + – ] жители острова убирают крабов граблями

[ + – ] крабов обнаруживают в магазинах

Ракообразные также появляются в классах и на детской площадке средней школы округа, а ученики напоминают людям уважать крабов во время миграции, создавая яркие плакаты, например, с надписями: "Никогда не убивайте крабов".

[ + – ] школьники рисуют плакаты для зашиты крабов [ + – ] школьники рисуют плакаты для защиты крабов

Директор школы Эми Лютич рассказала, что на днях второклассникам, чтобы сыграть в спортивную игру, пришлось убрать всех крабов с площадки. По ее словам, ученики знают об уважительном отношении к охраняемым видам.

Председатель Ассоциации туризма острова Лиза Престон сказала, что видела ракообразных в душе, салатниках и даже на жестком диске своего компьютера, а местные жители перед тем, как сесть за руль, убирают маленьких крабов воздуходувками для листьев, чтобы уберечь их от повреждений.

В течении недельного периода миграции, регулярно закрывают дороги, а волонтеры устанавливают временные заграждения и специальные мосты для крабов.

[ + – ] во время миграции крабов на острове перекрывают дороги

Вскоре после возвращения взрослых крабов в свои дома в джунглях, такое же путешествие совершат маленькие крабы.

По словам координатора программы по инвазивным видам на острове Рождества доктора Тани Детто, этот район не видел такого множества мигрирующих крабов с 2005 года. Она рассказала, что команда потратила много времени, управляя мостами и барьерами для безопасного путешествия ракообразных. Их маршрут каждый год немного меняется, поэтому его нельзя предсказать.

Обычно миграция начинается с первыми дождями сезона дождей в октябре или ноябре. Они вынуждают крабов-самцов покинуть свои дома и маршировать к пляжу, подбирая по пути самок. Точное время и скорость миграции определяются фазой луны.

Ракообразные рассчитывают время выхода из нор, чтобы вовремя добраться до пляжа для оптимального нереста. Каждая самка в течении 5-6 ночей выпускает в Индийский океан 100 000 яиц.

Через месяц молодые крабы вернутся на берег, чтобы отправиться домой, в тропический лес. Но подавляющее большинство личинок станет едой для рыб, скатов и гигантских китовых акул, которые живут в окружающих водах.

Кроме того, ранее Фокус писал об опасности для крабов из-за ветряных электростанций в море.

Тем временем, в Мьянме ученые обнаружили доисторического краба, застрявшего в янтаре на 100 млн лет.