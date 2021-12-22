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Миграция крабов: жители острова Рождества находят ракообразных в школах, магазинах и на кухнях

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миграция крабов, Остров Рождества, животный мир Австралии
Фото миграции крабов со страницы Parks Australia в Facebook

На острове Рождества более 50 миллионов крабов совершили ежегодную миграцию, во время которой попадали в курьезные ситуации.

На острове Рождества завершается ежегодная миграция красных крабов, во время которой более 50 миллионов ракообразных совершили путешествие из джунглей к побережью национального парка на крайнем северо-западе Западной Австралии. Возвращаясь из джунглей после миграции в бухту Летучей рыбы, они иногда появляются в довольно странных местах, пишет "Daily Mail".

Местные жители выкладывают в соцсети фотографии крабов на дверях домов, в классах, магазинах и на кухнях. Чтобы орды ракообразных не создавали пробок на дорогах, волонтеры убирают их граблями.

остров рождества, миграция крабов, австралия
жители острова убирают крабов граблями
миграция крабов, австралия, остров рождества
крабов обнаруживают в магазинах

Ракообразные также появляются в классах и на детской площадке средней школы округа, а ученики напоминают людям уважать крабов во время миграции, создавая яркие плакаты, например, с надписями: "Никогда не убивайте крабов".

миграция крабов, Австралия, защита крабов
школьники рисуют плакаты для зашиты крабов
миграция крабов, Австралия, защита крабов
школьники рисуют плакаты для защиты крабов

Директор школы Эми Лютич рассказала, что на днях второклассникам, чтобы сыграть в спортивную игру, пришлось убрать всех крабов с площадки. По ее словам, ученики знают об уважительном отношении к охраняемым видам.

Председатель Ассоциации туризма острова Лиза Престон сказала, что видела ракообразных в душе, салатниках и даже на жестком диске своего компьютера, а местные жители перед тем, как сесть за руль, убирают маленьких крабов воздуходувками для листьев, чтобы уберечь их от повреждений.

В течении недельного периода миграции, регулярно закрывают дороги, а волонтеры устанавливают временные заграждения и специальные мосты для крабов.

остров рождества, миграция крабов, австралия
во время миграции крабов на острове перекрывают дороги

Вскоре после возвращения взрослых крабов в свои дома в джунглях, такое же путешествие совершат маленькие крабы.

По словам координатора программы по инвазивным видам на острове Рождества доктора Тани Детто, этот район не видел такого множества мигрирующих крабов с 2005 года. Она рассказала, что команда потратила много времени, управляя мостами и барьерами для безопасного путешествия ракообразных. Их маршрут каждый год немного меняется, поэтому его нельзя предсказать.

Обычно миграция начинается с первыми дождями сезона дождей в октябре или ноябре. Они вынуждают крабов-самцов покинуть свои дома и маршировать к пляжу, подбирая по пути самок. Точное время и скорость миграции определяются фазой луны.

Ракообразные рассчитывают время выхода из нор, чтобы вовремя добраться до пляжа для оптимального нереста. Каждая самка в течении 5-6 ночей выпускает в Индийский океан 100 000 яиц.

Через месяц молодые крабы вернутся на берег, чтобы отправиться домой, в тропический лес. Но подавляющее большинство личинок станет едой для рыб, скатов и гигантских китовых акул, которые живут в окружающих водах.

Кроме того, ранее Фокус писал об опасности для крабов из-за ветряных электростанций в море.

Тем временем, в Мьянме ученые обнаружили доисторического краба, застрявшего в янтаре на 100 млн лет.