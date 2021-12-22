Міграція крабів: мешканці острова Різдва знаходять ракоподібних у школах, магазинах та на кухнях

На острові Різдва понад 50 мільйонів крабів здійснили щорічну міграцію, під час якої потрапляли у курйозні ситуації.

На острові Різдва завершується щорічна міграція червоних крабів, під час якої понад 50 мільйонів ракоподібних здійснили подорож із джунглів до узбережжя національного парку на крайньому північному заході Західної Австралії. Повертаючись із джунглів після міграції в бухту Летчої риби, вони іноді з'являються у досить дивних місцях, пише Daily Mail.

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Місцеві жителі викладають у соцмережі фотографії крабів на дверях будинків, у класах, магазинах та на кухнях. Щоб орди ракоподібних не створювали заторів на дорогах, волонтери забирають їх граблями.

[ + – ] жителі острова прибирають крабів граблями

[ + – ] крабів виявляють у магазинах

Ракоподібні також з'являються у класах та на дитячому майданчику середньої школи округу, а учні нагадують людям поважати крабів під час міграції, створюючи яскраві плакати, наприклад, із написами: "Ніколи не вбивайте крабів".

[ + – ] школярі малюють плакати для захисту крабів [ + – ] школярі малюють плакати для захисту крабів

Директорка школи Емі Лютіч розповіла, що днями другокласникам, щоб зіграти у спортивну гру, довелося прибрати всіх крабів із майданчика. За її словами, учні знають про поважне ставлення до видів, що охороняються.

Голова Асоціації туризму острова Ліза Престон сказала, що бачила ракоподібних у душі, салатниках і навіть на жорсткому диску свого комп'ютера, а місцеві жителі перед тим, як сісти за кермо, прибирають маленьких крабів повітродувками для листя, щоб уберегти їх від пошкоджень.

Протягом тижневого періоду міграції регулярно закривають дороги, а волонтери встановлюють тимчасові загородження та спеціальні мости для крабів.

[ + – ] під час міграції крабів на острові перекривають дороги

Незабаром після повернення дорослих крабів у свої будинки в джунглях таку ж подорож здійснять маленькі краби.

За словами координатора програми з інвазивних видів на острові Різдва доктора Тані Детто, цей район не бачив такої кількості мігруючих крабів з 2005 року. Вона розповіла, що команда витратила багато часу, керуючи мостами та бар'єрами для безпечної подорожі ракоподібних. Їхній маршрут щороку трохи змінюється, тому його не можна передбачити.

Зазвичай міграція починається з першими дощами сезону дощів у жовтні чи листопаді. Вони змушують крабів-самців покинути свої будинки та маршувати до пляжу, підбираючи на шляху самок. Точний час та швидкість міграції визначаються фазою місяця.

Ракоподібні розраховують час виходу з нір, щоб вчасно дістатися пляжу для оптимального нересту. Кожна самка протягом 5-6 ночей випускає в Індійський океан 100 000 яєць.

Через місяць молоді краби повернуться на берег, щоб вирушити додому, до тропічного лісу. Але переважна більшість личинок стане їжею для риб, скатів та гігантських китових акул, що живуть у навколишніх водах.

Крім того, раніше Фокус писав про небезпеку для крабів через вітрові електростанції в морі.

Тим часом, у М'янмі вчені виявили доісторичного краба, що застряг у бурштині на 100 млн років.