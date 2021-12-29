Постраждали 18 людей: місто у Великій Британії "тероризувала" білка (фото)

За інформацією журналістів, білка нападала на дітей, пенсіонерів та домашніх вихованців. Їй дали прізвисько Смужка на честь злого персонажа з фільму "Гремліни".

У невеликому містечку в Уельсі сталася НП. Білка почала атакувати людей. За дві доби їй вдалося покусати 18 людей, а потім гризуна упіймали, повідомляє Mailonline.

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Наголошується, що тварина нападала на дітей, пенсіонерів, а також домашніх вихованців у містечку Баклі на північному сході Уельсу. Крім того, білці дали прізвисько Смужка на честь злого персонажа з фільму "Гремліни".

[ + – ] Чоловіка білка вкусила за руку [ + – ] А одній людині тварина вчепилася в ногу [ + – ] Рука жінки після нападу Смужки [ + – ] Укуси білки Смужки [ + – ] Білка примудрилася не лише покусати, а й подряпати руку чоловікові

Зрештою, гризуна зловили і передали до Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, яке є благодійною організацією, що працює в Англії та Уельсі. Цікаво, що жінка, яка зловила звіра, також була покусана. Як повідомлялося пізніше, білку приспали, оскільки її не можна було повернути до умов дикої природи згідно із законом.

[ + – ] Білка на прізвисько "Смужка" покусала 18 людей

Виявляється, у 2019 році в Уельсі було прийнято закон, який заборонив випускати сірих білок у дику природу.

Раніше стало відомо, що у Британії планувалося нагодувати сірих білок оральним контрацептивом, тому що їх розвелося дуже багато.

Нагадаємо, що цей вид білок був привезений до Великобританії з Північної Америки. Зараз у Британії мешкають близько 2,5 мільйонів сірих білок.

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