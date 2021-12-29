Постраждали 18 людей: місто у Великій Британії "тероризувала" білка (фото)
За інформацією журналістів, білка нападала на дітей, пенсіонерів та домашніх вихованців. Їй дали прізвисько Смужка на честь злого персонажа з фільму "Гремліни".
У невеликому містечку в Уельсі сталася НП. Білка почала атакувати людей. За дві доби їй вдалося покусати 18 людей, а потім гризуна упіймали, повідомляє Mailonline.
Наголошується, що тварина нападала на дітей, пенсіонерів, а також домашніх вихованців у містечку Баклі на північному сході Уельсу. Крім того, білці дали прізвисько Смужка на честь злого персонажа з фільму "Гремліни".
Зрештою, гризуна зловили і передали до Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, яке є благодійною організацією, що працює в Англії та Уельсі. Цікаво, що жінка, яка зловила звіра, також була покусана. Як повідомлялося пізніше, білку приспали, оскільки її не можна було повернути до умов дикої природи згідно із законом.
Виявляється, у 2019 році в Уельсі було прийнято закон, який заборонив випускати сірих білок у дику природу.
Раніше стало відомо, що у Британії планувалося нагодувати сірих білок оральним контрацептивом, тому що їх розвелося дуже багато.
Нагадаємо, що цей вид білок був привезений до Великобританії з Північної Америки. Зараз у Британії мешкають близько 2,5 мільйонів сірих білок.
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