На Аляске посреди зимы потеплело до почти 20 градусов тепла (фото)

Американские чиновники называют сложившуюся ситуацию "абсурдом", ведь в ноябре, январе, феврале и марте температура воздуха также была повышена.

Погода снова вносит свои коррективы в жизнь людей. На сей раз, температура на острове Кадьяк, который расположен в южной части штата Аляска достигла почти 20 градусов Цельсия, сообщает официальная страница погодных новостей Аляски в Twitter.

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Отмечается, что температура воздуха прогрелась до 19, 4 градусов Цельсия, что и стало новым декабрьским рекордом за всю историю штата. Кроме того, сообщается, то это была самая теплая температура в регионе за ноябрь, декабрь, январь, февраль и март за всю историю наблюдений. По мнению ученого Рика Томана, сложившийся ситуация абсурдна.

Также он отметил, что приход теплой и влажной погоды в середине зимы на Аляске за последние два десятилетия стало более частым, чем в предыдущие годы, что является признаком изменения климата.

Напомним, что Аляска является наиболее крупным из штатов Соединенных Штатов Америки. Кроме того, он самый северный. Интересно, что Аляска граничит с Россией. Название штата Аляска происходит от языка коренных обитателей Алеутских островов — алеутов. "Аляска" — искаженное алеутское слово.

Ранее мы сообщали, что правительство США соорудило на Аляске радар, который предназначен для отслеживания гиперзвуковых ракет.

Также, летом на Аляске произошло еще одно редкое событие. Там извергались одновременно три вулкана. Тогда сообщалось, что несмотря на то, что такая одновременная вулканическая активность на Алеутских островах — явление не частое, оно не есть чем-то необычным.