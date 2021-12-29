На Алясці посеред зими потепліло майже до 20 градусів тепла (фото)

Американські чиновники називають ситуацію, що склалася, "абсурдом", адже в листопаді, січні, лютому та березні температура повітря також була підвищена.

Погода знову вносить свої корективи у життя людей. Цього разу температура на острові Кадьяк, який розташований у південній частині штату Аляска, досягла майже 20 градусів Цельсія, повідомляє офіційна сторінка погодних новин Аляски в Twitter.

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Зазначається, що температура повітря прогрілася до 19,4 градусів за Цельсієм, що й стало новим грудневим рекордом за всю історію штату. Крім того, повідомляється, то це була найтепліша температура в регіоні за листопад, грудень, січень, лютий і березень за всю історію спостережень. На думку вченого Ріка Томана, ситуація абсурдна.

Також він зазначив, що прихід теплої та вологої погоди в середині зими на Алясці за останні два десятиліття почастішав, ніж у попередні роки, що є ознакою зміни клімату.

Нагадаємо, що Аляска є найбільшим зі штатів Сполучених Штатів Америки. Крім того, він найпівнічніший. Цікаво, що Аляска межує з Росією. Назва штату Аляска походить від мови корінних мешканців Алеутських островів — алеутів. "Аляска" — спотворене алеутське слово.

Раніше ми повідомляли, що уряд США спорудив на Алясці радар, призначений для відстеження гіперзвукових ракет.

Також улітку на Алясці сталася ще одна рідкісна подія. Там вивергалися одночасно три вулкани. Тоді повідомлялося, що незважаючи на те, що така одночасна вулканічна активність на Алеутських островах — явище не часте, воно не є чимось незвичним.