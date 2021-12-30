"Расплачиваюсь за грехи отца": сын Пабло Эскобара пожаловался на тяжелую жизнь (видео)

Наследника наркобарона обвиняют в родственных связях с "кокаиновым королем", из-за чего Себастьян Маррокин избегает публичных мест в целях свой безопасности.

Сын колумбийского наркобарона Пабло Эскобара вынужден расплачиваться за грехи своего "прославившегося" отца. Об этом Себастьян Маррокин заявил в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.

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По словам наследника наркобарона, у него сложная жизнь и он ежедневно сталкивается с предвзятым отношением общества.

"Они в какой-то степени верят, что я должен платить за поступки своего отца. По закону — отцы несут ответственность за своих детей, их грехи или преступления. Посмотрите на недавнюю перестрелку в США — отца обвиняют в том, что он дал огнестрельное оружие своему сыну, а не наоборот. Но в моем случае я прочитал несколько обвинений в свой адрес… Причина, как они ее объясняют, то, что твой отец… и так далее… Мой отец скончался более 25 лет назад. Что общего у моего отца с моей деятельностью?", — задался вопросом сын Пабло Эскобара.

Себастьян Маррокин заявил, что сейчас занимается архитектурой и продюсированием, и покойный колумбийский наркобарон не имеет ничего общего с его нынешним образом жизни.

Сын Пабло Эскобара возмутился, что люди, работающие в юстиции, обвиняют его в родственных связях с "кокаиновым королем".

"Я не могу это изменить (родство с Пабло Эскобаром — ред.). Если это считается преступлением — я буду преступником до конца моей жизни, потому что я не могу это изменить… Я считаю, что меня нельзя считать виновным и возлагать на меня ответственность за поступки моего отца. Но по факту я сталкиваюсь с этим каждый день", — продолжил Себастьян Маррокин.

Наследник Пабло Эскобара признался, что время от времени посещает Колумбию, чтобы встретиться с родными. Однако он старается избегать публичных мест в целях своей безопасности.

Своего отца Себастьян Маррокин назвал убийцей, наркобароном, террористом и похитителем людей.

"Он показал (Пабло Эскобар — ред.), как человек может дойти до крайностей, как в отношении насилия, так и любви… Я думаю, что он показал нам тропу, по которой мы не должны идти… Он учил меня быть добрым и вежливым со всеми, а с другой стороны — он убил множество людей. Тут есть противоречия", — подытожил наследник колумбийского наркобарона в интервью Рамине Эсхакзай.

[ + – ] Сын Пабло Эскобара пожаловался на тяжелую жизнь из-за грехов своего отца

Пабло Эмилио Эскобар — колумбийский наркобарон и террорист, которого прозвали "кокаиновым королем". Был лидером Медельинского картеля, который к 1980 году контролировал 80 % от мирового рынка кокаина. Состояние Пабло Эскобара оценивалось в $30 млрд.

Пабло Эскобар был ликвидирован в ходе спецоперации 2 декабря 1993 года. На следующий день после своего дня рождения, наркобарон позвонил своей семье и оставался на линии около 5 минут. Спецслужбам удалось засечь месторасположение Пабло Эскобара, после чего дом был окружен силовиками. Снайпер местной полиции ранил наркобарона, который пытался сбежать из ловушки правоохранителей, после чего полицейский добил еще двумя выстрелами Пабло Эскобара.

Отметим, осенью 2020 года племянник Пабло Эскобара нашел тайник знаменитого наркобарона. В схроне "кокаиного короля" были обнаружены $18 млн сгнивших банкнот, пишущая машинка, непроявленная фотопленка и часы Rolex.

А уже в октябре 2021 года на аукцион выставили уникальный автомобиль Пабло Эскобара. Гоночный суперкар Porsche 911 RSR IROC 1974 года, на котором соревновался наркобарон, предлагают купить за $1 млн.