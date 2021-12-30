"Розплачуюся за гріхи батька": син Пабло Ескобара поскаржився на тяжке життя (відео)

Спадкоємця наркобарона звинувачують у родинних зв'язках із "кокаїновим королем", через що Себастьян Маррокін уникає публічних місць із метою своєї безпеки.

Син колумбійського наркобарона Пабло Ескобара змушений розплачуватися за гріхи свого батька, який "прославився". Про це Себастьян Маррокін заявив в інтерв'ю українській журналістці Раміні Есхакзай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами спадкоємця наркобарона, у нього складне життя і він щодня стикається з упередженим ставленням суспільства.

"Вони певною мірою вірять, що я маю платити за вчинки свого батька. За законом — батьки несуть відповідальність за своїх дітей, їхні гріхи або злочини. Подивіться на недавню перестрілку в США — батька звинувачують у тому, що він дав вогнепальну зброю своєму синові, а не навпаки... Але в моєму випадку я прочитав кілька звинувачень на свою адресу... Причина, як вони її пояснюють, те, що твій батько... і так далі... Мій батько помер понад 25 років тому. Що спільного у мого батька з моєю діяльністю?" — запитав син Пабло Ескобара.

Себастьян Маррокін заявив, що зараз займається архітектурою та продюсуванням, і покійний колумбійський наркобарон не має нічого спільного з його нинішнім способом життя.

Син Пабло Ескобара обурився, що люди, які працюють у юстиції, звинувачують його в родинних зв'язках із "кокаїновим королем".

"Я не можу це змінити (спорідненість із Пабло Ескобаром — ред.). Якщо це вважається злочином — я буду злочинцем до кінця мого життя, тому що я не можу це змінити... Я вважаю, що мене не можна вважати винним і покладати на мене відповідальність за вчинки мого батька. Але за фактом я стикаюся з цим щодня", — продовжив Себастьян Маррокін.

Спадкоємець Пабло Ескобара зізнався, що час від часу відвідує Колумбію, щоби зустрітися з рідними. Однак він намагається уникати публічних місць із метою безпеки.

Свого батька Себастьян Маррокін назвав убивцею, наркобароном, терористом і викрадачем людей.

"Він показав (Пабло Ескобар — ред.), як людина може дійти до крайнощів, як щодо насильства, так і любові ... Я думаю, що він показав нам стежку, якою ми не повинні йти ... Він учив мене бути добрим і ввічливим із усіма, а з іншого боку — він убив безліч людей. Тут є протиріччя", — підсумував спадкоємець колумбійського наркобарона в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

[ + – ] Син Пабло Ескобара поскаржився на тяжке життя через гріхи свого батька

Пабло Еміліо Ескобар — колумбійський наркобарон і терорист , якого прозвали "кокаїновим королем". Був лідером Медельїнського картелю, який до 1980 контролював 80% від світового ринку кокаїну. Статки Пабло Ескобара оцінювалися в $30 млрд.

Пабло Ескобара було ліквідовано під час спецоперації 2 грудня 1993 року. Наступного дня після свого дня народження наркобарон зателефонував своїй сім'ї та залишався на лінії близько 5 хвилин. Спецслужбам вдалося засікти місце розташування Пабло Ескобара, після чого будинок був оточений силовиками. Снайпер місцевої поліції поранив наркобарона, котрий намагався втекти з пастки правоохоронців, після чого поліцейський добив ще двома пострілами Пабло Ескобара.

Зазначимо, восени 2020 року племінник Пабло Ескобара знайшов схованку знаменитого наркобарона. У схроні "кокаїного короля" було виявлено $18 млн згнилих банкнот, друкарська машинка, непроявлена фотоплівка та годинник Rolex.

А вже в жовтні 2021 року на аукціон виставили унікальний автомобіль Пабло Ескобара. Гоночний суперкар Porsche 911 RSR IROC 1974, на якому змагався наркобарон, пропонують купити за $1 млн.